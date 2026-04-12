Há quase dez anos, um vazio político se instalou na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Sem um representante na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, cerca de 1 milhão de habitantes viram a força política de uma das regiões mais ricas do estado diluir-se em meio a decisões tomadas longe de seus bairros. É nesse cenário de busca por identidade e recursos que o ex-prefeito Luiz Fernando desponta como o principal pré-candidato a deputado federal, carregando a missão de devolver o protagonismo aos sete municípios da região.

"Com as mudanças na economia e na arrecadação, nossas cidades não podem caminhar sozinhas. Precisamos de alguém que conheça cada município, que entenda a dor de quem espera por um atendimento de saúde ou de quem necessita do fortalecimento da segurança pública porque tem medo de sair para trabalhar ou de esperar o filho voltar da escola", exemplificou Luiz Fernando. "Ter um representante que lute por recursos é garantir que o progresso chegue à porta das pessoas", afirmou ele, durante reunião realizada na cidade de Itupeva.

A pré-candidatura de Luiz Fernando tem aglutinado um apoio suprapartidário de prefeitos, vereadores e lideranças políticas das sete cidades que compõem a RMJ. O entendimento entre as forças políticas locais é de que a pulverização de votos no passado deixou a região órfã, e que agora é o momento de fechar fileiras em torno de um nome com viabilidade real.