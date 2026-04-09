O coletivo Contactus apresenta dia 3 de maio “Lápis cor de pele”, espetáculo teatral que promete promover o fortalecimento da autoestima e a valorização da pluralidade étnica. O encontro será no Ballet Teatro Oficina (BTO) com duas sessões, sendo a primeira gratuita.

No cotidiano de um ateliê imerso em tintas e telas, as irmãs Kianda e Kendi enfrentam o desafio de criar um autorretrato para um importante concurso. Enquanto Kendi transborda imaginação e humor, Kianda busca a perfeição técnica e lida com as inseguranças do espelho.

A jornada, que começa com a busca pela "cor de pele" ideal , transforma-se em um mergulho profundo em autoconhecimento e reconhecimento, navegando por mitologias gregas e africanas , questionando os padrões de beleza impostos pela sociedade. Entre pincéis e tintas, as protagonistas descobrem que retratar a si mesmas é, acima de tudo, um ato de resistência, ancestralidade e celebração da identidade negra.