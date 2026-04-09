O pré-candidato a Deputado Federal Luiz Fernando Machado esteve em Americana, conversando com o prefeito Chico Sardelli e o secretário de Educação e Cultura Vinicius Ghizini, além da referência em infâncias, Marcelo Peroni. "Falamos muito sobre um tema que é minha paixão: a infância e o protagonismo das nossas crianças. Quando a gente olha com atenção para elas, entende que cuidar da infância é cuidar do futuro — e isso não pode ser só discurso, precisa virar política pública de verdade. É esse olhar que quero levar para Brasília, agora como pré-candidato a Deputado Federal. Porque quando a gente coloca as crianças no centro das decisões, toda a cidade — e todo o país — avança junto", reforçou Luiz Fernando Machado.

Cobrou por segurança

O vereador Rodrigo Albino (PL) cobrou, durante o grande expediente da sessão ordinária de terça-feira (7), a reforma do batalhão da Polícia Militar no bairro Medeiros, em Jundiaí, com o objetivo de reforçar a segurança na região. Um pedido oficial já foi encaminhado diretamente ao secretário de Segurança Pública de São Paulo, delegado Osvaldo Nico Gonçalves, e ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Albino também solicitou a realização de uma reunião para informar a população sobre o início das obras. “Já tem o projeto, agora precisa de empenho. A insegurança está muito grande na região do Medeiros”, afirmou.