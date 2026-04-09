O pré-candidato a Deputado Federal Luiz Fernando Machado esteve em Americana, conversando com o prefeito Chico Sardelli e o secretário de Educação e Cultura Vinicius Ghizini, além da referência em infâncias, Marcelo Peroni. "Falamos muito sobre um tema que é minha paixão: a infância e o protagonismo das nossas crianças. Quando a gente olha com atenção para elas, entende que cuidar da infância é cuidar do futuro — e isso não pode ser só discurso, precisa virar política pública de verdade. É esse olhar que quero levar para Brasília, agora como pré-candidato a Deputado Federal. Porque quando a gente coloca as crianças no centro das decisões, toda a cidade — e todo o país — avança junto", reforçou Luiz Fernando Machado.
Cobrou por segurança
O vereador Rodrigo Albino (PL) cobrou, durante o grande expediente da sessão ordinária de terça-feira (7), a reforma do batalhão da Polícia Militar no bairro Medeiros, em Jundiaí, com o objetivo de reforçar a segurança na região. Um pedido oficial já foi encaminhado diretamente ao secretário de Segurança Pública de São Paulo, delegado Osvaldo Nico Gonçalves, e ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Albino também solicitou a realização de uma reunião para informar a população sobre o início das obras. “Já tem o projeto, agora precisa de empenho. A insegurança está muito grande na região do Medeiros”, afirmou.
Mudanças
A Prefeitura de Várzea Paulista promoveu mudanças nas unidades de Governo e Administração e de Desenvolvimento Econômico. A Unidade Gestora Municipal de Governo e Administração passa a ser comandada por Marcello Breschi. Já a Unidade de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda será conduzida pelo vereador Wandy Nogueira, licenciado do cargo para assumir a função. As alterações ocorrem em decorrência do afastamento do vice-prefeito João Paulo de Souza de Souza e Fernando Pasqualino. Ambos deixaram os cargos para disputar as próximas eleições.
E por falar nisso
O programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora 810 AM, recebe nesta quinta-feira, às 14h, o vice-prefeito licenciado de Várzea Paulista, João Paulo de Souza (PL). A atração é apresentada por Itamar Gonçalves. Durante a entrevista, o convidado vai abordar a política regional, a importância da eleição de representantes locais e também o trabalho desenvolvido no município de Várzea Paulista. O programa também terá transmissão ao vivo no Instagram do Jornal de Jundiaí - @jornaldejundiai.
Caminhando sozinha
A pré-candidata à Presidência Samara Martins, de 38 anos, afirma que pretende disputar as eleições “para valer”, mesmo diante da baixa visibilidade de sua candidatura. Lançada pela Unidade Popular (UP), legenda reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2019, ela é atualmente a única mulher na disputa ao Palácio do Planalto. Samara já participou de uma eleição presidencial como vice na chapa de Leonardo Péricles, que obteve 0,05% dos votos. Questionada sobre suas chances, afirmou que a possibilidade de vitória depende da decisão popular. Segundo ela, cabe ao eleitorado definir se deseja uma alternativa política.
Parimoschi, secretário em SP
O prefeito Ricardo Nunes (MDB) nomeou José Antonio Parimoschi (PL) como o novo secretário executivo de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, substituindo Luiz Fernando Machado, que deixou o cargo para concorrer a deputado federal nas eleições de outubro. Com 30 anos de experiência na administração pública, Parimoschi já atuou como secretário de Governo e Finanças em Jundiaí e secretário adjunto de Planejamento do Estado, além de atuar como assessor especial na prefeitura paulistana. Formado em Administração e especializado em Gestão de Cidades pela FAAP, ele terá como missão consolidar o Plano Municipal de Desestatização (PMD).