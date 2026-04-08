A Prefeitura de Várzea Paulista lança nesta quinta-feira (9) o novo Sistema Digital de Aprovação de Processos para emissão de alvarás de obras, licenças e outros serviços urbanísticos. A plataforma foi desenvolvida e implantada por uma empresa especializada e marca a transição completa dos processos físicos, de papel, para o digital no município.
A iniciativa moderniza o modelo de gestão e economiza tempo nas respostas aos solicitantes. O fluxo passa a ser realizado de forma on-line, garantindo agilidade, transparência, qualidade técnica nas análises e segurança jurídica, além de rastreabilidade de todo o processo realizado.
“O lançamento desse sistema representa uma mudança estrutural na forma como a Prefeitura analisa e aprova projetos. Estamos substituindo um modelo totalmente físico por um ambiente digital integrado, que garante mais eficiência administrativa e melhor atendimento ao cidadão”, destaca a Gestora Municipal da Unidade de Urbanismo e Habitação de Várzea Paulista, Karen Gabrieli Corsini.
A novidade permite que engenheiros, arquitetos e pessoas comuns realizem o protocolo eletrônico dos processos, anexem documentos, acompanhem cada etapa de tramitação do processo e receba notificações sobre aprovações e ou pendências. O município espera que a digitalização reduza significativamente o tempo médio de tramitação dos processos e facilite a rotina dos servidores municipais.
Serviço
Lançamento do Sistema Digital de Aprovação de Processos
Data: 9/4
Horário: 19h
Local: Auditório da Praça CEU – rua João Póvoa, s/n, Jardim do Lar, Várzea Paulista/SP
Obs.: A participação precisa ser confirmada por meio do formulário (CLICA AQUI).