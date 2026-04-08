A Prefeitura de Várzea Paulista lança nesta quinta-feira (9) o novo Sistema Digital de Aprovação de Processos para emissão de alvarás de obras, licenças e outros serviços urbanísticos. A plataforma foi desenvolvida e implantada por uma empresa especializada e marca a transição completa dos processos físicos, de papel, para o digital no município.

A iniciativa moderniza o modelo de gestão e economiza tempo nas respostas aos solicitantes. O fluxo passa a ser realizado de forma on-line, garantindo agilidade, transparência, qualidade técnica nas análises e segurança jurídica, além de rastreabilidade de todo o processo realizado.

“O lançamento desse sistema representa uma mudança estrutural na forma como a Prefeitura analisa e aprova projetos. Estamos substituindo um modelo totalmente físico por um ambiente digital integrado, que garante mais eficiência administrativa e melhor atendimento ao cidadão”, destaca a Gestora Municipal da Unidade de Urbanismo e Habitação de Várzea Paulista, Karen Gabrieli Corsini.