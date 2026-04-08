08 de abril de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Homem é preso tentando esconder sacola com drogas em veículo

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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Com ele foram apreendidas quase 200 porções de crack e cocaína
Com ele foram apreendidas quase 200 porções de crack e cocaína

Um homem foi preso por policiais militares do 11° Batalhão, no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, suspeito de tráfico de drogas. Um comparsa conseguiu fugir.

Os policiais estavam em patrulhamento, quando avistaram traficantes e usuários em um ponto de tráfico na rua Oito.

Ao avistarem a viatura, eles correram para direções opostas, sendo que um deles acessou a rua Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, onde tentou esconder uma sacola em um carro estacionado na via.

Ele foi abordado e, com ele, foram apreendidas quase 200 porções de crack e cocaína.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante.

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