Um homem foi preso por policiais militares do 11° Batalhão, no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, suspeito de tráfico de drogas. Um comparsa conseguiu fugir.

Os policiais estavam em patrulhamento, quando avistaram traficantes e usuários em um ponto de tráfico na rua Oito.

Ao avistarem a viatura, eles correram para direções opostas, sendo que um deles acessou a rua Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, onde tentou esconder uma sacola em um carro estacionado na via.