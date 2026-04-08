08 de abril de 2026
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FORÇA TÁTICA

Homem é preso em Jundiaí com carro furtado e 'duble'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs descobriram que os sinais estavam alterados
Os PMs descobriram que os sinais estavam alterados

Um homem foi preso por receptação na tarde desta terça-feira (7), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, após ser flagrado conduzindo um veículo “dublê” furtado.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 2º Pelotão de Força Tática realizavam patrulhamento quando suspeitaram do motorista de um Honda HR-V.

Durante a abordagem, inicialmente nada de ilícito foi constatado. No entanto, após uma verificação mais minuciosa, os agentes identificaram adulterações nos números de chassi e motor. Além disso, a placa utilizada no automóvel pertencia a outro veículo registrado em Belém, caracterizando o chamado “carro dublê”.

Em consulta aos sistemas, foi verificado que o veículo original havia sido furtado no dia 3 de abril, na cidade de Osasco.

O condutor foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu preso em flagrante por receptação. O veículo foi apreendido para perícia e posterior devolução ao proprietário.

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