Um homem foi preso por receptação na tarde desta terça-feira (7), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, após ser flagrado conduzindo um veículo “dublê” furtado.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 2º Pelotão de Força Tática realizavam patrulhamento quando suspeitaram do motorista de um Honda HR-V.

Durante a abordagem, inicialmente nada de ilícito foi constatado. No entanto, após uma verificação mais minuciosa, os agentes identificaram adulterações nos números de chassi e motor. Além disso, a placa utilizada no automóvel pertencia a outro veículo registrado em Belém, caracterizando o chamado “carro dublê”.