As inscrições para o concurso da Polícia Penal do Estado de São Paulo se encerram às 16h da próxima sexta-feira (10). São ofertadas 1.100 vagas para homens e mulheres com desejo de ingressarem na carreira. As provas objetivas devem ser aplicadas pelo Instituto AOCP, no dia 31 de maio, das 14h às 17h. Para efetuar inscrição BASTA CLICAR AQUI.

Quatro fases eliminatórias compõem o concurso: prova objetiva; prova de aptidão física e aferimento da estatura; prova de aptidão psicológica, comprovação de idoneidade, conduta ilibada na vida pública e na vida privada; e investigação social.

Além da aprovação nas fases do concurso, o candidato precisa atender aos pré-requisitos constantes da Lei Orgânica da Polícia Penal - Lei Complementar nº 1416/2024. Os requisitos previstos serão aferidos por meio de exames médicos, psicológicos e toxicológicos, que poderão ser exigidos a qualquer tempo durante o concurso e o estágio probatório.

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