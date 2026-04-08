08 de abril de 2026
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Inscrições para concurso da Polícia Penal de SP encerram na sexta

Por Da redação | Agência São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo de SP
São oferecidas 1.100 vagas
São oferecidas 1.100 vagas

As inscrições para o concurso da Polícia Penal do Estado de São Paulo se encerram às 16h da próxima sexta-feira (10). São ofertadas 1.100 vagas para homens e mulheres com desejo de ingressarem na carreira. As provas objetivas devem ser aplicadas pelo Instituto AOCP, no dia 31 de maio, das 14h às 17h. Para efetuar inscrição BASTA CLICAR AQUI.

Quatro fases eliminatórias compõem o concurso: prova objetiva; prova de aptidão física e aferimento da estatura; prova de aptidão psicológica, comprovação de idoneidade, conduta ilibada na vida pública e na vida privada; e investigação social.
Além da aprovação nas fases do concurso, o candidato precisa atender aos pré-requisitos constantes da Lei Orgânica da Polícia Penal - Lei Complementar nº 1416/2024. Os requisitos previstos serão aferidos por meio de exames médicos, psicológicos e toxicológicos, que poderão ser exigidos a qualquer tempo durante o concurso e o estágio probatório.

LEIA MAIS:

A remuneração inicial do Policial Penal será por subsídio, nível I – Ingresso, correspondente a R$ 4.695,60, já reajustada conforme a Lei Complementar n° 1.425/2025. Junto ao salário há o pagamento de insalubridade no valor de R$785,67, que ocorrerá após a conclusão do curso de formação e com o início da função do servidor em um estabelecimento penal.

O Policial Penal tem a possibilidade de receber a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Penitenciário – Dejep por complemento. É preciso exercer atividades internas nos estabelecimentos penais, com o limite de até 10 Dejeps mensais. O Policial Penal ainda pode receber um valor variável referente à Bonificação por Resultados (BR). Também são oferecidos os benefícios de auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

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