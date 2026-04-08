08 de abril de 2026
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EDIÇÃO 2026

Festa da Uva e Expo Caqui de Louveira começam 15 de maio

Por Redação | Prefeitura de Louveira
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Louveira
Como parte das ações de divulgação, a Corte da Festa iniciou uma série de visitas institucionais às cidades da região e do Circuito das Frutas
Como parte das ações de divulgação, a Corte da Festa iniciou uma série de visitas institucionais às cidades da região e do Circuito das Frutas

A Festa da Uva e Expo Caqui 2026 de Louveira será realizada entre os dias 15 e 24 de maio, na Área de Lazer do Trabalhador. Como parte das ações de divulgação, a Corte da Festa da Uva de Louveira 2026 iniciou uma série de visitas institucionais às cidades que integram o Circuito das Frutas e a Região Metropolitana de Jundiaí.

Nesta segunda-feira (6), a Corte esteve nas prefeituras de Jundiaí, Várzea Paulista e Cabreúva, onde foi recepcionada pelas autoridades locais: o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e o vice-prefeito Ricardo Benassi; o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga; e a prefeita de Cabreúva, Noemi Bernardes. A agenda de visitas segue nos próximos dias, contemplando outros municípios da região.

A programação da Festa da Uva e Expo Caqui 2026 contará com atrações musicais e apresentações culturais itinerantes, pisa da uva, gastronomia regional e italiana, shows, baile da melhor idade, brinquedos infláveis, parque de diversões, apresentações típicas entre outras ações.

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