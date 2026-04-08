O Paulista anunciou a renovação de contrato do atacante Christopher até o fim de 2028. O jogador, revelado pelo clube, segue como peça importante no elenco para as próximas temporadas.

A extensão do vínculo reforça a aposta da diretoria em um atleta identificado com o clube e que vem se destacando nos últimos anos. Christopher foi um dos principais nomes do time nas competições recentes.

Na atual temporada, o atacante teve papel relevante na campanha do Paulista na Série A3, sendo um dos destaques ofensivos da equipe.