O Paulista anunciou a renovação de contrato do atacante Christopher até o fim de 2028. O jogador, revelado pelo clube, segue como peça importante no elenco para as próximas temporadas.
A extensão do vínculo reforça a aposta da diretoria em um atleta identificado com o clube e que vem se destacando nos últimos anos. Christopher foi um dos principais nomes do time nas competições recentes.
Na atual temporada, o atacante teve papel relevante na campanha do Paulista na Série A3, sendo um dos destaques ofensivos da equipe.
A renovação também faz parte do planejamento de continuidade e fortalecimento do elenco, mirando estabilidade e evolução esportiva nos próximos anos.
Com o novo contrato, o clube garante a permanência de um jogador formado em casa e que representa a identidade do Galo no projeto esportivo.