08 de abril de 2026
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GALO

Paulista renova com Christopher até 2028

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Atacante segue no clube após destaque recente
Atacante segue no clube após destaque recente

O Paulista anunciou a renovação de contrato do atacante Christopher até o fim de 2028. O jogador, revelado pelo clube, segue como peça importante no elenco para as próximas temporadas.

A extensão do vínculo reforça a aposta da diretoria em um atleta identificado com o clube e que vem se destacando nos últimos anos. Christopher foi um dos principais nomes do time nas competições recentes.

Na atual temporada, o atacante teve papel relevante na campanha do Paulista na Série A3, sendo um dos destaques ofensivos da equipe. 

A renovação também faz parte do planejamento de continuidade e fortalecimento do elenco, mirando estabilidade e evolução esportiva nos próximos anos.

Com o novo contrato, o clube garante a permanência de um jogador formado em casa e que representa a identidade do Galo no projeto esportivo.

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