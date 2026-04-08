Nesta terça-feira (7), Várzea Paulista sediou, em seu Novo Hospital e Maternidade, a reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR), com representantes das pastas municipais de Saúde da região e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
Além da explicação e visita guiada às instalações do futuro equipamento de saúde varzino, o encontro abordou outros temas de relevância regional. Os participantes revisaram o Plano de Ação da Rede Alyne — que busca permitir o cuidado integral de gestantes, puérperas, parturientes e da criança, de forma humanizada — e abordaram perspectivas para o programa Agora Tem Especialistas, iniciativas do Governo Federal.
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Os participantes também debateram os casos de judicialização que vêm enfrentando e as estratégias para solucioná-los, e apresentaram os resultados do terceiro quadrimestre de 2025 sobre o componente de qualidade da Atenção Primária à Saúde.
A gestora municipal de Saúde de Várzea Paulista, Maria Malta, afirmou estar honrada por recepcionar os presentes e apresentar o novo hospital. Ela esteve acompanhada pelo consultor médico da prefeitura, Dr. Antônio Carlos Madeira de Arruda, que atuará diretamente na implantação do novo hospital e maternidade, e pela gestora executiva de Saúde, Jane de Freitas. O prefeito da cidade, professor Rodolfo Braga, e o vice-prefeito, João Paulo de Souza, também participaram do encontro.
Entre os administradores da região, estiveram o secretário Municipal de Saúde de Cabreúva, Maurício Pavani, e representantes dos gestores municipais de Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Louveira e Jarinu. Como representantes do Governo Estadual, participaram o diretor do Departamento Regional de Saúde de Campinas, Dr. Jorge Carlos Machado Curi, acompanhado por sua equipe técnica, e a diretora do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas, Márcia Pacola.
Inovação elogiada
O diretor parabenizou a gestão municipal pela coragem de construir o hospital, que, segundo ele, será muito relevante por fazer os procedimentos de média complexidade e permitir que hospitais como o São Vicente de Paulo e o Hospital Regional, ambos em Jundiaí, possam fazer mais e melhor os procedimentos de alta complexidade. O encontro possibilitou que os presentes conhecessem melhor como será o novo serviço de saúde varzino e o debate sobre como será feita a redistribuição dos procedimentos, à medida que as etapas de implantação avançarem.
“A região precisa muito. Com o novo hospital, o Hospital Regional de Jundiaí e o São Vicente ficarão mais livres para fazer procedimentos de alta complexidade, cumprir mais e fazer melhor as suas competências. Alguns serviços que estão hoje são feitos no Regional — cirurgias de hérnia, vesícula e pedra no rim, por exemplo — poderão ser trazidos para cá. A gente vai fazer um redirecionamento”, explicou Curi.
O secretário municipal de Saúde de Cabreúva, Maurício Pavani, também ressaltou a importância de Várzea Paulista contribuir significativamente para aos serviços de saúde pública da região com o novo hospital, assim como Cabreúva, que está ampliando o hospital da cidade. Na visão do gestor, encontros como o desta terça-feira são importantes para a troca de conhecimentos entre os municípios. A ideia é que uma das próximas reuniões mensais seja realizada em seu município. “A reunião serve para que a gente entenda as necessidades. A gente está sempre de mãos dadas, inclusive para compartilharmos as experiências”, afirma.