Além da explicação e visita guiada às instalações do futuro equipamento de saúde varzino, o encontro abordou outros temas de relevância regional. Os participantes revisaram o Plano de Ação da Rede Alyne — que busca permitir o cuidado integral de gestantes, puérperas, parturientes e da criança, de forma humanizada — e abordaram perspectivas para o programa Agora Tem Especialistas, iniciativas do Governo Federal.

Nesta terça-feira (7), Várzea Paulista sediou, em seu Novo Hospital e Maternidade, a reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR), com representantes das pastas municipais de Saúde da região e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Os participantes também debateram os casos de judicialização que vêm enfrentando e as estratégias para solucioná-los, e apresentaram os resultados do terceiro quadrimestre de 2025 sobre o componente de qualidade da Atenção Primária à Saúde.

A gestora municipal de Saúde de Várzea Paulista, Maria Malta, afirmou estar honrada por recepcionar os presentes e apresentar o novo hospital. Ela esteve acompanhada pelo consultor médico da prefeitura, Dr. Antônio Carlos Madeira de Arruda, que atuará diretamente na implantação do novo hospital e maternidade, e pela gestora executiva de Saúde, Jane de Freitas. O prefeito da cidade, professor Rodolfo Braga, e o vice-prefeito, João Paulo de Souza, também participaram do encontro.

Entre os administradores da região, estiveram o secretário Municipal de Saúde de Cabreúva, Maurício Pavani, e representantes dos gestores municipais de Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Louveira e Jarinu. Como representantes do Governo Estadual, participaram o diretor do Departamento Regional de Saúde de Campinas, Dr. Jorge Carlos Machado Curi, acompanhado por sua equipe técnica, e a diretora do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas, Márcia Pacola.