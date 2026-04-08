Policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão recuperaram, nesta terça-feira (7), um carro furtado de uma locadora de veículos, em Jundiaí. Um homem que utilizava tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, o veículo havia sido alugado e não foi devolvido pelos criminosos. Posteriormente, foram feitas adulterações nos sinais identificadores, como placas e chassi, e o automóvel foi colocado à venda na internet.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o carro e realizaram a abordagem. Na condução estava um homem que já cumpre pena em regime semiaberto por crimes como furto, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, fazendo uso de tornozeleira eletrônica.