08 de abril de 2026
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EM JUNDIAÍ

Bandidos alugam carro em locadora e o colocam à venda na internet

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais verificaram os dados e descobriram a adulteração
Os policiais verificaram os dados e descobriram a adulteração

Policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão recuperaram, nesta terça-feira (7), um carro furtado de uma locadora de veículos, em Jundiaí. Um homem que utilizava tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, o veículo havia sido alugado e não foi devolvido pelos criminosos. Posteriormente, foram feitas adulterações nos sinais identificadores, como placas e chassi, e o automóvel foi colocado à venda na internet.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o carro e realizaram a abordagem. Na condução estava um homem que já cumpre pena em regime semiaberto por crimes como furto, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

O suspeito foi levado ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu preso em flagrante.

O veículo foi apreendido e passará por perícia antes de ser devolvido à locadora proprietária.

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