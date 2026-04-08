08 de abril de 2026
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Instituto Federal de Jundiaí tem processo seletivo para professor

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
As inscrições estão abertas e seguem até está sexta-feira, 10 de abril; uma prova será aplicada, com previsão em maio
As inscrições estão abertas e seguem até está sexta-feira, 10 de abril; uma prova será aplicada, com previsão em maio

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) Campus Jundiaí está com vagas abertas para processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de professores substitutos, abrangendo as áreas de Gestão, Informática e Letras – Português.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até esta sexta-feira, 10 de abril de 2026. A iniciativa visa atender demandas temporárias de docentes, contribuindo diretamente para a continuidade das atividades acadêmicas e para a qualidade do ensino público federal na região.

Os interessados podem consultar o edital completo no endereço: jnd.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://concursopublico.ifsp.edu.br/. Haverá uma prova de desempenho didático-pedagógico e também a análise da experiência profissional na área e dos títulos dos candidatos. Os temas e referências de cada área, bem como o cronograma, foram divulgados na mesma página onde o edital foi publicado.

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