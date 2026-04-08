O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) Campus Jundiaí está com vagas abertas para processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de professores substitutos, abrangendo as áreas de Gestão, Informática e Letras – Português.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até esta sexta-feira, 10 de abril de 2026. A iniciativa visa atender demandas temporárias de docentes, contribuindo diretamente para a continuidade das atividades acadêmicas e para a qualidade do ensino público federal na região.

Os interessados podem consultar o edital completo no endereço: jnd.ifsp.edu.br/trabalhe-conosco. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://concursopublico.ifsp.edu.br/. Haverá uma prova de desempenho didático-pedagógico e também a análise da experiência profissional na área e dos títulos dos candidatos. Os temas e referências de cada área, bem como o cronograma, foram divulgados na mesma página onde o edital foi publicado.