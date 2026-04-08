A exemplo da última semana, a sessão ordinária desta terça-feira (7), na Câmara Municipal, foi rápida, objetiva e sem grandes discussões ou tempo tomado com justificativas de voto. As mulheres estiveram no foco novamente. Destaque para a aprovação do Projeto de Lei nº 15.040/2025, de autoria do vereador Zé Dias (Republicanos), que institui o Programa Municipal de Ações para Garantir a Autonomia Financeira das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

A proposta visa promover a inserção produtiva, a capacitação profissional e o acesso a oportunidades de trabalho e renda para mulheres atendidas pela rede de proteção municipal. Essa inserção deverá acontecer por meio de cursos de qualificação, incentivo ao empreendedorismo, acesso a microcrédito para investimentos e auxílio para recolocação no mercado de trabalho.

Segundo Zé Dias, a iniciativa busca quebrar os ciclos de violência sofridos dentro de casa. “Isso representa uma oportunidade real de mudança de vida para muitas mulheres da cidade. A violência começa, muitas vezes, com a dependência financeira da vítima. Precisamos quebrar esses ciclos e trazer um incentivo para que as mulheres tenham renda e autonomia”, explicou. “Cada mulher que conquista a independência é uma família que se estrutura e um ciclo de violência que se rompe”, completou.