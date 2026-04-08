O vereador Rodrigo Albino (PL) aproveitou a sessão ordinária de terça-feira (7) para cobrar mais diálogo com o Executivo, especialmente com o secretário de Governo, Abner Henrique Ferreira de Andrade, para esclarecer as prioridades de investimento da gestão municipal. Ele destacou que os vereadores são representantes legítimos da população e aprovaram o orçamento, reforçando a necessidade de acompanhamento das ações do governo. Na mesma linha, o vereador Romildo Antonio (PDT) também defendeu mais transparência por parte da administração. Ele cobrou uma atuação mais próxima do secretário de Governo com a população. Segundo Romildo, é importante que o gestor vá às ruas, “gaste sola de sapato” e compreenda as reais necessidades da cidade.
Governador na área
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) dá início à Caravana 3D - Desenvolvimento, Diálogo e Dignidade, com agenda em municípios da região. A comitiva vai percorrer cidades levando anúncios de parcerias, investimentos e entregas em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Às 13h, está previsto o descerramento da placa do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professora Ana Maria Jericó Moraes, em Itatiba. Já em Vinhedo, às 15h30, o governador realiza visita técnica às obras do Trem Intercidades (TIC) Campinas. A iniciativa deverá contemplar setores como agro, saneamento, transporte e turismo.
Olho no futuro
Nesta quarta-feira (8), às 14h, acontecerá a primeira reunião pública da Comissão Especial do Idoso na Câmara Municipal. O encontro será aberto e gratuito, com debate sobre os desafios do envelhecimento. Participarão do encontro especialistas e representantes da sociedade. As reuniões irão acontecer a cada 15 dias e nortearão o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas. Até 2050, Jundiaí pode ter mais de 30% da população idosa.
Causou espanto
A vereadora Mariana Janeiro (PT) voltou a se manifestar sobre o plano de políticas públicas para mulheres e criticou a abertura de um formulário pela Prefeitura, sem aviso prévio ao seu mandato, para consultar mulheres sobre o desenvolvimento do documento final. Segundo ela, o projeto já foi construído com base na escuta ativa de diversas mulheres, garantindo participação coletiva no processo e declarou que não aceitará a retirada de seu nome do documento final.
Quitação de dívidas
A equipe econômica do Governo Federal avalia permitir o uso do FGTS para quitação de dívidas, como parte de um novo pacote de crédito em estudo. A informação foi confirmada nesta terça-feira (7) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. Segundo ele, a proposta está sendo discutida com o Ministério do Trabalho e Emprego. O titular da pasta, Luiz Marinho, demonstra preocupação com possíveis impactos sobre o fundo. Durigan afirmou que ainda não há definição sobre o formato da medida. A proposta segue em análise e pode ser adotada caso seja considerada viável.
Contra, mas nem tanto
O governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, declarou apoio à proposta que prevê o fim da reeleição para a Presidência da República. A medida foi apresentada no mês passado pelo senador Flávio Bolsonaro. Em declaração nesta terça-feira (7), o governador afirmou que a reeleição “está fazendo mal para o Brasil”. Tarcísio classificou a proposta como um “acerto para o país”. O texto estabelece que presidentes não poderão disputar o cargo na eleição seguinte, regra que não se aplica a outras funções políticas.