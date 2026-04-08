O vereador Rodrigo Albino (PL) aproveitou a sessão ordinária de terça-feira (7) para cobrar mais diálogo com o Executivo, especialmente com o secretário de Governo, Abner Henrique Ferreira de Andrade, para esclarecer as prioridades de investimento da gestão municipal. Ele destacou que os vereadores são representantes legítimos da população e aprovaram o orçamento, reforçando a necessidade de acompanhamento das ações do governo. Na mesma linha, o vereador Romildo Antonio (PDT) também defendeu mais transparência por parte da administração. Ele cobrou uma atuação mais próxima do secretário de Governo com a população. Segundo Romildo, é importante que o gestor vá às ruas, “gaste sola de sapato” e compreenda as reais necessidades da cidade.

Governador na área

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) dá início à Caravana 3D - Desenvolvimento, Diálogo e Dignidade, com agenda em municípios da região. A comitiva vai percorrer cidades levando anúncios de parcerias, investimentos e entregas em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Às 13h, está previsto o descerramento da placa do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professora Ana Maria Jericó Moraes, em Itatiba. Já em Vinhedo, às 15h30, o governador realiza visita técnica às obras do Trem Intercidades (TIC) Campinas. A iniciativa deverá contemplar setores como agro, saneamento, transporte e turismo.