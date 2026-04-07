07 de abril de 2026
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ARTE E CULTURA

SP-Arte 2026 movimenta São Paulo a partir desta quarta (8)

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A SP-Arte termina no próximo domingo (12)
A SP-Arte termina no próximo domingo (12)

A partir desta quarta-feira (8) acontece a 22ª edição da SP-Arte 2026, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Neste ano a Mitre Galeria propõe uma reflexão sobre tempo e atenção em seu projeto.

O estande apresenta a articulação de esculturas, pinturas e produções audiovisuais em um conjunto de obras que destacam a importância da permanência e da observação prolongada, com uma programação de vídeos de Aline Motta, Davi de Jesus do Nascimento, Gê Viana, Juliana Matsumura, Manauara Clandestina e Marcus Deusdedit.

Na seleção de obras, destacam-se Erosões (2026), inédita de Gisele Camargo; Untitled (2025), obra recente de Luana Vitra; e trabalhos da série Pérolas Improváveis (2025), de Benedikt Wiertz, em cerâmica com argila grés, engobes, cinzas e esmaltes, queimada em alta temperatura.

A SP-Arte termina no próximo domingo (12) e reúne cerca de 180 galerias nacionais e internacionais. O evento recebe mais de 80 convidados internacionais, consolidando-se como o maior polo de arte e design da América Latina.

Serviço

SP-Arte 2026 
Período expositivo: 08 de abril a 12 de abril
Local: Pavilhão da Bienal - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Ibirapuera, São Paulo – SP;
Evento pago: Ingressos de R$ 60 a R$ 120.

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