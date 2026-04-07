A partir desta quarta-feira (8) acontece a 22ª edição da SP-Arte 2026, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Neste ano a Mitre Galeria propõe uma reflexão sobre tempo e atenção em seu projeto.

O estande apresenta a articulação de esculturas, pinturas e produções audiovisuais em um conjunto de obras que destacam a importância da permanência e da observação prolongada, com uma programação de vídeos de Aline Motta, Davi de Jesus do Nascimento, Gê Viana, Juliana Matsumura, Manauara Clandestina e Marcus Deusdedit.

Na seleção de obras, destacam-se Erosões (2026), inédita de Gisele Camargo; Untitled (2025), obra recente de Luana Vitra; e trabalhos da série Pérolas Improváveis (2025), de Benedikt Wiertz, em cerâmica com argila grés, engobes, cinzas e esmaltes, queimada em alta temperatura.