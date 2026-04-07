07 de abril de 2026
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AÇÃO CONJUNTA

Nissan Kicks roubado em Várzea Paulista é recuperado em Limeira

Por Da Redação | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O automóvel era produto de roubo ocorrido no dia 2 de abril
O automóvel era produto de roubo ocorrido no dia 2 de abril

Um homem foi preso por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo na manhã desta terça-feira (07), em Limeira, após ação do 10º BAEP com base em informações repassadas por equipes do 11º BPM/I e do 49º BPM/I, ambos de Jundiaí.

De acordo com as informações, durante patrulhamento, o 10º BAEP tomou conhecimento, por meio dos policiais dos batalhões da região, de que um veículo Nissan Kicks roubado na cidade de Várzea Paulista estaria circulando em Limeira com placas adulteradas.

Diante disso, os policiais intensificaram as buscas e localizaram o carro na Avenida Fausto Esteves dos Santos, no bairro Cecap. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor estacionou o veículo e entrou em um posto de saúde, tentando se desfazer da chave, sendo abordado na sequência.

Questionado, o homem confessou que havia pego o veículo durante a madrugada na cidade de Americana.

Durante a vistoria, foi constatado, por meio do chassi, que o automóvel era produto de roubo ocorrido no dia 2 de abril, em Várzea Paulista, e circulava com placas adulteradas.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Limeira, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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