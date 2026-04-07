O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) realizou no final da tarde desta segunda-feira (6) um comando com apoio da Polícia Militar, para fiscalização de motoristas, entre o final da Marginal do Rio Jundiaí e início da avenida Antônio Frederico Ozanan, na região da Vila Nambi, em Jundiaí.
De acordo com a PM, a operação foi realizada pelo Detran, recebendo apoio da PM para a segurança. A iniciativa teve como alvos principais, motoristas e motociclistas sob efeito de álcool.
Dezenas de condutores foram parados e passaram por averiguação.
Nas redes sociais surgiram muitas postagens com reclamações da população, pelo horário em que foi realizada (teve início por volta das 17h45) e também pelo local, piorando ainda mais o caos no trânsito neste horário.