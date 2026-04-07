O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) enfrenta um cenário contínuo de alta pressão assistencial no Pronto-Socorro Adulto, com impactos diretos na realização de cirurgias eletivas e na disponibilidade de leitos para internação. O aumento significativo dos atendimentos de trauma, geralmente causado por acidentes, aliado à entrada constante de casos clínicos graves, tem levado a instituição a operar de forma recorrente sob elevada demanda assistencial.

Em 2025, foram registrados 2.935 atendimentos de trauma na sala de emergência do hospital. Desse total, 1.585 casos - o equivalente a 54% - estão relacionados a acidentes de trânsito, evidenciando o peso desse tipo de ocorrência na demanda por atendimentos de alta complexidade.

Do total de pacientes atendidos por trauma, 1.202 necessitaram de internação hospitalar, o que representa 41% dos casos. Entre os pacientes vítimas de acidentes de trânsito, o índice de internação é ainda mais elevado: 805 pessoas, correspondendo a 67% dos internados por trauma.