Jundiaí enfrenta atualmente um déficit habitacional de 78 mil moradias, segundo a secretária de Habitação Social, Kelly Galbieri. O número representa um aumento em relação aos 58 mil registrados anteriormente ao período de inscrições para o Residencial Cravos III e IV, no Fazenda Grande. Ainda de acordo com a secretária, boa parte desse salto deve-se a cadastros de pessoas que não residem no município e mesmo assim se inscreveram na tentativa de conseguir uma classificação para o empreendimento, o que acabou inflando os dados em curto prazo.

Kelly explica que para reduzir a fila, a Prefeitura tem o plano de entregar mais de 2.800 moradias de interesse social até o fim de 2028. Entre os projetos em andamento estão os próprios empreendimentos Cravos III e IV, com 132 casas sobrepostas e entrega prevista para fevereiro de 2027. Segundo a secretária, no dia 13 de março deve ser publicado um novo chamamento com os nomes dos suplentes selecionados para essas habitações. Também foram entregues 26 casas no Jardim Tamoio.

“Eles serão chamados no lugar daqueles que não comprovaram as documentações necessárias no momento da inscrição, além daquelas que se inscreveram nos dois empreendimentos e que, no fim, são selecionados apenas para um”, explica.

Além desses, também estão previstos, até 2028, 1.624 apartamentos, em cinco empreendimentos, por meio de Parceria Público-Privada (PPP) em bairros como Castanho, Medeiros, Jardim Santa Gertrudes e Jardim Caçula. Outro projeto anunciado envolve a construção de 200 unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) no Jardim São Camilo, na área conhecida como Campinho do São Camilo, e 400 no Jardim Sorocabana. Essas estão em fase de liberação da documentação dos terrenos para iniciar as obras. As moradias no Centro, que são parte do plano de revitalização da região, ainda estão em fase de estudos e sem previsão.