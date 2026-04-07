Uma mulher de 25 anos foi presa na madrugada desta terça-feira (7), suspeita de tentar matar o ex-marido na frente da filha do casal, de apenas 2 anos, no bairro Vila Hortolândia, em Jundiaí. Segundo a vítima, em versão confirmada também pela suspeita, ela primeiramente tentou atropelar ele. Depois, quebrou uma garrafa e tentou golpeá-lo em áreas vitais, conseguindo apenas atingir as mãos do ex-marido, que sofreu cortes. A Polícia Militar foi acionada e ela foi presa.

O homem, que tem 26 anos, estava dormindo em sua residência quando, por volta das 2h30, ouviu gritos na rua. Ao sair para verificar o que ocorria, encontrou a ex-esposa ao lado de um carro, com a filha do casal dentro do veículo. Os dois iniciaram uma discussão relacionada à criança, já que ele havia enviado mensagens para ela, questionando sobre ser o pai de criança. Ela, por sua vez, revoltada por ele não reconhecer e menina e não pagar pensão, havia ido até a casa dele justamente para tirar satisfação.

Durante o desentendimento, a suspeita entrou no carro e passou a realizar manobras com a intenção de atropelar o ex-marido. Nesse momento, ele conseguiu retirar a criança do veículo e, em seguida, retirar a chave da ignição para impedir novas investidas.