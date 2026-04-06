Estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública em 2025, participaram do Provão Paulist Seriado e atende às regras do programa têm até a próxima quarta-feira (8) para indicarem os cursos para os quais desejam concorrer a uma vaga. São 7.586 vagas distribuídas entre 93 cursos disponíveis para o segundo semestre deste ano.
89 deles são nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e quatro formações na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). As instituições são públicas e, portanto, não há pagamento de mensalidade.
As vagas são destinadas a alunos da rede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), escolas municipais e outras redes públicas de ensino do país. Nesta etapa, os jovens podem registrar a opção de até dois cursos de preferência para as Fatecs e duas opções para os polos da Univesp. As aulas nas Fatecs são presenciais. Já na Univesp, os cursos são online, mas os alunos devem estar matriculados em unidades próximas ao município onde residem.
Fatecs
São 4.630 vagas disponíveis nas Fatecs nesta etapa do Provão Paulista em 89 formações diferentes, de variadas áreas do conhecimento, em todas as regiões do Estado. Com foco no mercado de trabalho, os cursos são estrategicamente direcionados para atender à vocação econômica de cada localidade, em setores como gestão de negócios, tecnologia da informação, infraestrutura, meio ambiente, indústria 4.0 e assim por diante.
Univesp
As 2.956 vagas na Univesp para o segundo semestre estão distribuídas em quatro cursos: bacharel em administração, bacharel em ciência de dados, bacharel em tecnologia da informação e tecnólogo em processos gerenciais.
Provão Paulista
O Provão Paulista Seriado funciona como porta de entrada de alunos do Ensino Médio da rede pública no Ensino Superior de instituições paulistas parceiras da Seduc-SP: Fatecs, Univesp, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em três edições, o Provão Paulista já abriu 46 mil vagas no ensino superior.
Na próxima segunda-feira (13) será divulgada a primeira chamada para matrículas, que ocorrem nos dias 14 e 15. As matrículas da terceira chamada ocorrem nos dias 5 e 6 de maio.
Além dos quatro cursos disponíveis na Univesp, confira as informações referentes aos 89 cursos oferecidos nas Fatecs e demais detalhes do calendário.