Estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública em 2025, participaram do Provão Paulist Seriado e atende às regras do programa têm até a próxima quarta-feira (8) para indicarem os cursos para os quais desejam concorrer a uma vaga. São 7.586 vagas distribuídas entre 93 cursos disponíveis para o segundo semestre deste ano.

89 deles são nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e quatro formações na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). As instituições são públicas e, portanto, não há pagamento de mensalidade.

As vagas são destinadas a alunos da rede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), escolas municipais e outras redes públicas de ensino do país. Nesta etapa, os jovens podem registrar a opção de até dois cursos de preferência para as Fatecs e duas opções para os polos da Univesp. As aulas nas Fatecs são presenciais. Já na Univesp, os cursos são online, mas os alunos devem estar matriculados em unidades próximas ao município onde residem.

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