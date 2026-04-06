06 de abril de 2026
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TARIFA SOCIAL SABESP

Saiba como garantir desconto na conta de água no estado de SP

Por Da redação | Agência São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Governo de SP
O requisito fundamental é a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais
O requisito fundamental é a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possui o programa ‘Tarifa Social’, que garante aos consumidores o acesso à água tratada com preço reduzido. São quase 2 milhões de beneficiados em todo o estado.

Por meio do programa, famílias de baixa renda podem reduzir drasticamente os custos mensais, pagando entre R$ 16,42 e R$ 21 pelo consumo de água mensal. Mas, para garantir este valor, é preciso cumprir alguns requisitos. O maior deles é a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais.

O valor de R$ 16,42 garante o fornecimento de até 10 metros cúbicos de água por mês para as famílias de menor renda. O volume equivale a 10 mil litros de água, ou um volume equivalente a 500 galões de 20 litros, ou a 20 mil garrafinhas de 500 ml. O custo representa apenas 21% da tarifa padrão residencial.

Critérios para ‘Tarifa Social’

Dependendo da renda familiar registrada no CadÚnico, O desconto é dividido em duas faixas,

  • Tarifa Residencial Vulnerável (R$ 16,42): Para famílias em situação de extrema pobreza, com renda média por pessoa de até R$ 218;
  • Tarifa Residencial Social (R$ 21): Para famílias com renda média por pessoa entre R$ 218 e meio salário-mínimo.

Inscrição e manutenção do desconto

São etapas essenciais para a concessão do benefício:

  • O cidadão deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município onde reside para realizar ou atualizar o cadastro. É necessário levar documentos de todos os moradores da residência;
  • O CPF cadastrado no CadÚnico deve ser o mesmo CPF do titular da conta de água da Sabesp. Caso os dados não estejam batendo, o consumidor deve solicitar a transferência de titularidade ou a atualização cadastral pelos canais de atendimento da companhia (site, app ou lojas físicas);
  • O desconto é limitado a um único imóvel por núcleo familiar. Caso o consumidor atenda aos critérios, mas o benefício não seja aplicado automaticamente, é recomendável entrar em contato com a Sabesp portando o número do NIS (Número de Identificação Social) e o CPF.

Para outros detalhes sobre a documentação necessária e postos de atendimento, a consulta pode ser feita por meio do site da Sabesp.

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