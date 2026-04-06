A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possui o programa ‘Tarifa Social’, que garante aos consumidores o acesso à água tratada com preço reduzido. São quase 2 milhões de beneficiados em todo o estado.

Por meio do programa, famílias de baixa renda podem reduzir drasticamente os custos mensais, pagando entre R$ 16,42 e R$ 21 pelo consumo de água mensal. Mas, para garantir este valor, é preciso cumprir alguns requisitos. O maior deles é a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais.

O valor de R$ 16,42 garante o fornecimento de até 10 metros cúbicos de água por mês para as famílias de menor renda. O volume equivale a 10 mil litros de água, ou um volume equivalente a 500 galões de 20 litros, ou a 20 mil garrafinhas de 500 ml. O custo representa apenas 21% da tarifa padrão residencial.

Critérios para ‘Tarifa Social’