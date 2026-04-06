Policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão apreenderam quase 2 mil porções de drogas durante uma ação realizada na madrugada desta segunda-feira (6), no bairro São João, em Itupeva. Um homem foi preso em flagrante por tráfico.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando identificou uma situação suspeita na rua José Deboni. Durante a averiguação, um homem chegou ao local e também acabou sendo abordado.

Questionado, ele revelou que havia entorpecentes escondidos em sua residência e acompanhou os policiais até o imóvel, onde foram encontradas diversas porções de crack, cocaína e maconha, já separadas para venda.