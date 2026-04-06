06 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRÁFICO

PM apreende quase 2 mil porções de crack, maconha e cocaína

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Foram encontradas diversas porções de crack, cocaína e maconha
Foram encontradas diversas porções de crack, cocaína e maconha

Policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão apreenderam quase 2 mil porções de drogas durante uma ação realizada na madrugada desta segunda-feira (6), no bairro São João, em Itupeva. Um homem foi preso em flagrante por tráfico.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando identificou uma situação suspeita na rua José Deboni. Durante a averiguação, um homem chegou ao local e também acabou sendo abordado.

Questionado, ele revelou que havia entorpecentes escondidos em sua residência e acompanhou os policiais até o imóvel, onde foram encontradas diversas porções de crack, cocaína e maconha, já separadas para venda.

Segundo relato aos policiais, ele afirmou que estava atuando no tráfico com o objetivo de obter dinheiro para quitar dívidas.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas, ficando à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários