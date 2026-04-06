O comércio de rua do Centro e dos bairros de Jundiaí tem horário especial neste sábado (7), com atendimento até as 18h.

Além de representar uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), Edison Maltoni, destaca que o horário especial também tem o objetivo de oferecer mais tempo de compra aos consumidores.

“Nos sábados de horário estendido, geralmente registramos um aumento de até 30% nas vendas. Por isso, nossa orientação é para que os lojistas apostem em ações para atrair os consumidores, invistam na decoração da vitrine, destaquem produtos para esta época do ano, inclusive com foco para o Dia das Mães. Também é válido investir em promoções para liquidar estoques”, observa Maltoni.