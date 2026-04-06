06 de abril de 2026
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FÁBULA SOBRE CUIDADO

Sesc Jundiaí recebe espetáculo infantil com bonecos e música

Por Redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Com Fabíola Rosa e Cris Miguel, 'Pequenas curas para um mundo grande' narra a descoberta de um sapo que troca os limites de uma xícara de chá pela imensidão do mundo
Com Fabíola Rosa e Cris Miguel, 'Pequenas curas para um mundo grande' narra a descoberta de um sapo que troca os limites de uma xícara de chá pela imensidão do mundo

Nos dias 8 e 9 de abril, o Sesc Jundiaí recebe a montagem infantil Pequenas curas para um mundo grande. Criado e dirigido pela dupla Cris Miguel, cofundadora da Cia. Opera na Mala, e Fabíola Rosa, o espetáculo utiliza o teatro de animação para investigar a importância do acolhimento e da convivência.

A narrativa parte do encontro de duas amigas que, ao abrirem uma mala, dão início a um jogo de imaginação. Desse ponto, surge a história de uma feiticeira da mata que acaba dividida em duas após um conflito interno. A resolução do feitiço depende de um curandeiro de coração puro, desencadeando uma travessia marcada por encontros com figuras como uma arara ferida, um peixe sem rio e uma sábia xamã.

No centro da trama está um sapo que acreditava que uma xícara de chá era tudo o que existia. Através da música ao vivo e da interação com diferentes espécies, o protagonista aprende que atos simples de cuidado são ferramentas de transformação da realidade.

A montagem destaca-se pelo apuro visual, com bonecos confeccionados pelas artistas e por Angelo Miguel, além de um cenário giratório que conduz o público pelas transições da jornada.

O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Serviço
Espetáculo Pequenas curas para um mundo grande 
Com Cris Miguel e Fabíola Rosa  
8 e 9/4, quarta e quinta, 15h | Teatro  
R$ 12 (credencial plena), R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)  
À venda pelo site e nas bilheterias do Sesc 
Grátis para menores de 12 anos

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