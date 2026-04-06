Nos dias 8 e 9 de abril, o Sesc Jundiaí recebe a montagem infantil Pequenas curas para um mundo grande. Criado e dirigido pela dupla Cris Miguel, cofundadora da Cia. Opera na Mala, e Fabíola Rosa, o espetáculo utiliza o teatro de animação para investigar a importância do acolhimento e da convivência.

A narrativa parte do encontro de duas amigas que, ao abrirem uma mala, dão início a um jogo de imaginação. Desse ponto, surge a história de uma feiticeira da mata que acaba dividida em duas após um conflito interno. A resolução do feitiço depende de um curandeiro de coração puro, desencadeando uma travessia marcada por encontros com figuras como uma arara ferida, um peixe sem rio e uma sábia xamã.

No centro da trama está um sapo que acreditava que uma xícara de chá era tudo o que existia. Através da música ao vivo e da interação com diferentes espécies, o protagonista aprende que atos simples de cuidado são ferramentas de transformação da realidade.