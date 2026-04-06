Um homem foi preso suspeito de ameaçar a esposa com uma faca e de tentar agredir o enteado, a quem a vítima havia chamado para defende-la. O caso aconteceu na noite deste domingo de Páscoa (5), na região do bairro Medeiros, em Jundiaí, e a prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, a moradora contou que pela manhã o marido havia lhe ameaçado de morte utilizando uma faca para intimida-la.

Com medo, ela telefonou para o filho, pedindo ajuda. O filho, por sua vez, foi até a casa da mãe e ficou até a chegada do padrasto, que havia saído.