06 de abril de 2026
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EM JUNDIAÍ

Mãe chama o filho para defendê-la do marido armado com faca

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais apresentaram a ocorrência no Plantão Policial
Os policiais apresentaram a ocorrência no Plantão Policial

Um homem foi preso suspeito de ameaçar a esposa com uma faca e de tentar agredir o enteado, a quem a vítima havia chamado para defende-la. O caso aconteceu na noite deste domingo de Páscoa (5), na região do bairro Medeiros, em Jundiaí, e a prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, a moradora contou que pela manhã o marido havia lhe ameaçado de morte utilizando uma faca para intimida-la.

Com medo, ela telefonou para o filho, pedindo ajuda. O filho, por sua vez, foi até a casa da mãe e ficou até a chegada do padrasto, que havia saído.

Quando ele chegou, houve uma discussão e o padrasto teria partido para cima dele.

Ao ser questionado, o suspeito se enfureceu e resistiu à prisão, inclusive entrando em luta corporal com os PMs, que o imobilizaram.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde ficou à disposição da Justiça.

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