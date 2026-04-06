A atleta Thaissa Gabrielle Santos Cunha, do Time Jundiaí de Atletismo, foi convocada para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Marcha Atlética por equipes, que será disputado neste domingo (12), em Brasília.

A competição reunirá 333 atletas de 40 países. O Brasil será representado por 26 atletas, com delegação equilibrada entre masculino e feminino, distribuídos nas provas de 10 km, 21 km e 42 km.

Thaissa garantiu vaga após os resultados obtidos no Troféu Brasil de 2025 e pelo vice-campeonato na prova de 42 km da Copa Brasil de Marcha Atlética, realizada em janeiro, também na capital federal.