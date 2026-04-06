O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que, a partir desta segunda-feira (6), a Central de Agendamentos de Exames e Consultas passa a funcionar em novo endereço: rua Jorge Zolner, 193, no Centro de Jundiaí, ao lado do Ambulatório do Colaborador.

A retirada de guias de exames e consultas agendadas será realizada de segunda a sexta-feira, das 13h às 15h30, mediante comunicação prévia da equipe por WhatsApp.

Já a entrega de resultados de exames passa a ser feita exclusivamente com agendamento pelo WhatsApp (11) 4583-8191. Além disso, a retirada dos exames foi transferida para o setor de Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do HSV, com atendimento aos sábados, das 7h às 12h30, igualmente mediante agendamento.