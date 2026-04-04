05 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

Suspeitos são abordados enquanto cheiravam cocaína

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Um dos abordados assumiu a propriedade do veículo e dos objetos encontrados
Um dos abordados assumiu a propriedade do veículo e dos objetos encontrados

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de arma de fogo, munições, entorpecentes e uma arma branca na tarde de sexta-feira (3), em um trecho da zona rural, no bairro localizado às margens da estrada Itupeva–Indaiatuba.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando visualizou dois indivíduos ao lado de um veículo estacionado, em atitude suspeita, aparentando fazer uso de substância entorpecente.

Durante a abordagem, os policiais localizaram porções de substância análoga à cocaína com ambos os suspeitos, além de dinheiro em espécie.

Na vistoria veicular, foi encontrado um revólver artesanal, em condições de disparo, além de dezenas de munições de diferentes calibres e uma faca no interior do automóvel.

Um dos abordados assumiu a propriedade do veículo e dos objetos encontrados. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos ao Plantão Policial.

Após análise da autoridade de plantão, um dos indivíduos foi liberado, enquanto o outro permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, posse de munição, porte de entorpecente e apreensão de arma branca.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários