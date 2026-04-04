Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de arma de fogo, munições, entorpecentes e uma arma branca na tarde de sexta-feira (3), em um trecho da zona rural, no bairro localizado às margens da estrada Itupeva–Indaiatuba.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando visualizou dois indivíduos ao lado de um veículo estacionado, em atitude suspeita, aparentando fazer uso de substância entorpecente.

Durante a abordagem, os policiais localizaram porções de substância análoga à cocaína com ambos os suspeitos, além de dinheiro em espécie.