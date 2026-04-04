05 de abril de 2026
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JUNDIAÍ

Semáforo inteligente melhora trânsito no Caxambu

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Sistema aumenta fluidez e reduz filas em cruzamento
Sistema aumenta fluidez e reduz filas em cruzamento

A Prefeitura de Jundiaí implantou um novo conjunto semafórico inteligente no bairro do Caxambu, que já apresenta melhora de até 60% na fluidez do trânsito. A intervenção foi realizada no cruzamento das avenidas Humberto Cereser e José Mezzalira. 

O sistema utiliza tecnologia com câmeras que identificam o volume de veículos e ajustam automaticamente o tempo dos semáforos. A medida reduz o tempo de espera e organiza melhor o fluxo nos horários de maior movimento. 

A operação foi estruturada em três fases, permitindo conversões mais seguras entre as vias e mantendo o fluxo principal livre em determinados sentidos. A mudança também contribuiu para diminuir filas e conflitos no trânsito. 

Além dos motoristas, pedestres também foram beneficiados com a instalação de botoeiras, que garantem travessia segura sem comprometer o desempenho do tráfego de veículos. 

Segundo a Prefeitura, a intervenção foi monitorada por cerca de um mês para ajustes no funcionamento, consolidando ganhos em segurança, organização e tempo de deslocamento na região. 

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