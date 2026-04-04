A Prefeitura de Jundiaí implantou um novo conjunto semafórico inteligente no bairro do Caxambu, que já apresenta melhora de até 60% na fluidez do trânsito. A intervenção foi realizada no cruzamento das avenidas Humberto Cereser e José Mezzalira.

O sistema utiliza tecnologia com câmeras que identificam o volume de veículos e ajustam automaticamente o tempo dos semáforos. A medida reduz o tempo de espera e organiza melhor o fluxo nos horários de maior movimento.

A operação foi estruturada em três fases, permitindo conversões mais seguras entre as vias e mantendo o fluxo principal livre em determinados sentidos. A mudança também contribuiu para diminuir filas e conflitos no trânsito.