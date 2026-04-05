A juventude ganhou protagonismo na política regional com a realização da Posse dos Jovens Republicanos, evento que reuniu lideranças e novos representantes das cidades de Mairiporã, Caieiras e Franco da Rocha. A cerimônia marcou um importante passo para o fortalecimento da participação jovem na vida pública, destacando o compromisso das novas lideranças com a construção de políticas mais inclusivas, inovadoras e alinhadas às demandas da sociedade.

O evento contou com a presença do secretário nacional dos Jovens Republicanos, @wallacyrocha10, do secretário estadual dos Jovens Republicanos, @erikteixeirasp, da presidente municipal do Republicanos de Francisco Morato, @renataseneoficial, e do prefeito @ildogusmao, que reforçaram a importância do engajamento da juventude na construção de uma política mais participativa e representativa.

Durante o evento, foi ressaltada a importância da renovação política como instrumento essencial para o desenvolvimento das cidades, valorizando ideias, energia e o engajamento da juventude na transformação da realidade local. Os empossados assumem agora a missão de representar suas comunidades, promovendo diálogo, participação e ações concretas que contribuam para um futuro mais justo e representativo.