Morreu nesta sexta-feira (3), aos 83 anos, o ex-jogador e empresário Ubirajara Chagas, conhecido como Bira, em Jundiaí. A informação foi confirmada pela família. Ele vivia na cidade há anos e deixa esposa e dois filhos. O velório ocorre neste sábado (4), a partir das 10h, no Cemitério Parque dos Ypês, com sepultamento previsto para 13h15.

Ex-meia-atacante, Bira iniciou a carreira no futebol paulista, com passagens por clubes como Esporte Clube São Bento, Associação Atlética Portuguesa Santista e Associação Atlética Ponte Preta, nas décadas de 1960. O desempenho no interior de São Paulo levou à transferência para o futebol mexicano ainda jovem.

No México, construiu a fase mais longa da carreira no Club de Fútbol Monterrey, onde atuou por cerca de 15 anos e vestiu a camisa 10. O jogador se tornou um dos principais nomes do clube e foi homenageado por milhares de torcedores em sua despedida, sendo reconhecido como um dos primeiros ídolos da equipe.