A Páscoa de 2026 promete pesar menos no orçamento dos brasileiros. Um levantamento realizado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base no IPCA-15 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que os itens mais tradicionais para esta data apresentaram alta de 0,59% em um ano — resultado bem inferior à inflação acumulada em 12 meses até fevereiro de 2026, de 4,1%.

O índice também representa uma desaceleração em relação ao ano anterior, quando a cesta havia subido 2,45%. A pesquisa analisou 14 produtos típicos do período, como chocolates, pescados, azeite, pães e vinhos.

Chocolate mais caro

Embora o conjunto dos produtos tenha apresentado inflação reduzida, o protagonista da temporada, o chocolate, ficou bem mais caro. As versões em barra e os bombons subiram 26,11% em 12 meses, após já terem aumentado 15,6% na Páscoa passada.