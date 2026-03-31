Policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão capturaram, na madrugada desta terça-feira (31), um homem procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de homicídio, na comunidade Meias Aço, em Jundiaí.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Um, nas proximidades de um ponto conhecido pelo comércio de drogas, quando suspeitou de um homem que caminhava pela via.

Durante a abordagem, antes mesmo da checagem de seus dados, o próprio suspeito informou aos policiais que tinha conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.