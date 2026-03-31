31 de março de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Procurado por tentativa de homicídio é capturado na Meias Aço

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A captura do procurado ocorreu durante a madrugada
A captura do procurado ocorreu durante a madrugada

Policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão capturaram, na madrugada desta terça-feira (31), um homem procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de homicídio, na comunidade Meias Aço, em Jundiaí.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Um, nas proximidades de um ponto conhecido pelo comércio de drogas, quando suspeitou de um homem que caminhava pela via.

Durante a abordagem, antes mesmo da checagem de seus dados, o próprio suspeito informou aos policiais que tinha conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

Após consulta, os agentes confirmaram a ordem judicial por tentativa de homicídio e conduziram o homem ao Plantão Policial, onde o mandado foi cumprido.

O capturado permaneceu à disposição da Justiça.

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