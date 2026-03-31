Estudantes classificados pelo Provão Paulista e que concluíram o Ensino Médio da rede pública em 2025 já podem indicar os cursos superiores de preferência para concorrer a uma vaga com ingresso no segundo semestre de 2026. Ao todo, são 7.586 vagas, distribuídas entre as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). A indicação deve ser feita até 8 de abril pelo portal provaopaulistaseriado.vunesp.com.br. Confira, no fim da página, as listas com os cursos oferecidos nas instituições.
As vagas são destinadas a alunos da rede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), escolas municipais e outras redes públicas de ensino do país. Nesta etapa, os jovens podem registrar a opção de até dois cursos de preferência para as Fatecs e duas opções de eixo e curso para os polos da Univesp. As aulas nas Fatecs são presenciais. Já na Univesp, os cursos são on-line, mas os alunos devem estar matriculados em unidades próximas ao município onde residem.
LEIA MAIS:
Fatecs
As Fatecs disponibilizam nesta etapa do Provão Paulista 4.630 vagas, em 89 formações diferentes, de variadas áreas do conhecimento, em todas as regiões do estado. Com foco no mercado de trabalho, os cursos são estrategicamente direcionados para atender à vocação econômica de cada localidade, em setores como gestão de negócios, tecnologia da informação, infraestrutura, meio ambiente, indústria 4.0 e assim por diante. Veja neste link a lista de cursos disponíveis em cada unidade das Fatecs.
Univesp
As 2.956 vagas na Univesp para o segundo semestre estão distribuídas em quatro cursos: bacharel em administração, bacharel em ciência de dados, bacharel em tecnologia da informação e tecnólogo em processos gerenciais. Veja neste link os campi em todo o estado.
Provão Paulista
O Provão Paulista Seriado funciona como porta de entrada de alunos do Ensino Médio da rede pública no Ensino Superior de instituições paulistas parceiras da Seduc-SP: Fatecs, Univesp, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em três edições, o Provão Paulista já abriu 46 mil vagas no ensino superior.
Calendário:
– Registro das opções de cursos de preferência: 30 de março a 8 de abril
– Divulgação da primeira chamada para matrículas: 13 de abril
– Matrículas da primeira chamada: 14 e 15 de abril
– Divulgação da segunda chamada para matrículas: 22 de abril
– Matrículas da segunda chamada: 23 e 24 de abril
– Divulgação da terceira chamada para matrículas: 4 de maio
– Matrículas da terceira chamada: 5 e 6 de maio