Estudantes classificados pelo Provão Paulista e que concluíram o Ensino Médio da rede pública em 2025 já podem indicar os cursos superiores de preferência para concorrer a uma vaga com ingresso no segundo semestre de 2026. Ao todo, são 7.586 vagas, distribuídas entre as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). A indicação deve ser feita até 8 de abril pelo portal provaopaulistaseriado.vunesp.com.br. Confira, no fim da página, as listas com os cursos oferecidos nas instituições.

As vagas são destinadas a alunos da rede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), escolas municipais e outras redes públicas de ensino do país. Nesta etapa, os jovens podem registrar a opção de até dois cursos de preferência para as Fatecs e duas opções de eixo e curso para os polos da Univesp. As aulas nas Fatecs são presenciais. Já na Univesp, os cursos são on-line, mas os alunos devem estar matriculados em unidades próximas ao município onde residem.

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