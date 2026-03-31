O Paulista Futebol Clube promove uma caravana para levar torcedores ao jogo das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista. A iniciativa busca reforçar o apoio ao time em um momento decisivo da temporada.

A saída está programada a partir do Estádio Dr. Jayme Cintra, com vagas limitadas e organização antecipada. A ação visa garantir presença da torcida também fora de casa.

A mobilização faz parte da estratégia do clube para fortalecer o ambiente nas arquibancadas, especialmente em confrontos eliminatórios. A expectativa é de grande adesão dos torcedores.