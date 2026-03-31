31 de março de 2026
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GALO

Paulista organiza caravana para quartas da A3

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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O Paulista Futebol Clube promove uma caravana para levar torcedores ao jogo das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista. A iniciativa busca reforçar o apoio ao time em um momento decisivo da temporada.

A saída está programada a partir do Estádio Dr. Jayme Cintra, com vagas limitadas e organização antecipada. A ação visa garantir presença da torcida também fora de casa. 

A mobilização faz parte da estratégia do clube para fortalecer o ambiente nas arquibancadas, especialmente em confrontos eliminatórios. A expectativa é de grande adesão dos torcedores.

O Paulista chega embalado após garantir a classificação ao mata-mata e aposta na união entre equipe e torcida para buscar vantagem no confronto. 

A caravana reforça a tradição do clube de contar com o apoio da torcida em jogos decisivos, fator considerado importante na busca por uma vaga na semifinal da competição.

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