O Paulista Futebol Clube promove uma caravana para levar torcedores ao jogo das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista. A iniciativa busca reforçar o apoio ao time em um momento decisivo da temporada.
A saída está programada a partir do Estádio Dr. Jayme Cintra, com vagas limitadas e organização antecipada. A ação visa garantir presença da torcida também fora de casa.
A mobilização faz parte da estratégia do clube para fortalecer o ambiente nas arquibancadas, especialmente em confrontos eliminatórios. A expectativa é de grande adesão dos torcedores.
O Paulista chega embalado após garantir a classificação ao mata-mata e aposta na união entre equipe e torcida para buscar vantagem no confronto.
A caravana reforça a tradição do clube de contar com o apoio da torcida em jogos decisivos, fator considerado importante na busca por uma vaga na semifinal da competição.