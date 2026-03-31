A tenista jundiaiense Ana Candiotto foi convocada para integrar a Seleção Brasileira na disputa do Grupo Américas I da Billie Jean King Cup, que será realizada entre os dias 8 e 11 de abril, em Ibagué, na Colômbia.

A atleta faz parte do grupo formado por Victoria Barros, Gabriela Cé, Nauhany Silva e Luisa Stefani. A convocação reforça a presença da jovem no cenário internacional e a coloca entre as representantes do país na principal competição feminina por equipes do tênis.

O Brasil está no Grupo A, ao lado de Argentina, Chile e Peru. Já o Grupo B reúne México, Colômbia, Venezuela e Equador. As seleções se enfrentam dentro das chaves no formato todos contra todos, com confrontos compostos por duas partidas de simples e uma de duplas.