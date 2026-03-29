29 de março de 2026
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FUGIU PARA LONGE

Procurado da Justiça de Jundiaí é encontrado na divisa com MS

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O 11º BPM/I trabalhou em conjunto com a polícia da região onde o homem estava vivendo
O 11º BPM/I trabalhou em conjunto com a polícia da região onde o homem estava vivendo

Após um trabalho de inteligência conjunto da Polícia Militar, entre o 11º BPM/I, de Jundiaí, e 16º BPM/I, de Fernandópolis, na noite de sexta-feira (27), foi capturado, em Santa Fé do Sul, um homem procurado pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e furto. Santa Fé do Sul fica no extremo Noroeste do Estado de São Paulo, na divisa com o Mato Grosso do Sul e próximo à divisa com Minas Gerais.

Os crimes haviam sido cometidos na região de Jundiaí e ele era procurado desde 2016, quando aconteceram os fatos. A condenação, em regime fechado, porém, é recente.

A inteligência da Polícia Militar conseguiu informações do local onde o indivíduo estaria vivendo e, após a confirmação de que estava no endereço, foi acionada uma equipe do policiamento ostensivo que conseguiu fazer a abordagem e realizou sua prisão.

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