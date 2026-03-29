O Projeto de Lei Complementar nº 1183/2026, de autoria do vereador Henrique Parra (PSOL), que propõe a prorrogação, por mais 10 anos, da vedação à implantação de empreendimentos imobiliários no Território de Gestão da Serra do Japi, está em tramitação na Câmara. A iniciativa é considerada uma medida primária para garantir tempo hábil à revisão da Lei Complementar nº 417 de 2004, que regula a proteção da Serra do Japi. A legislação, criada em 2004, instituiu o sistema de proteção das áreas da serra, com foco no ordenamento do uso do solo e na preservação ambiental, estabelecendo regras rígidas para ocupação e uso do território. Um dos principais debates é aumentar a área de proteção, incluindo a zona de amortecimento da serra.

Segundo o autor do projeto, a revisão pode e deve ser feita após o congelamento. “Assim poderá ser feita com calma, ouvindo a população e especialistas. Acho que um dos grandes problemas que temos de resolver na 417 é aumentar a proteção na área que não é tombada”, explica Henrique. Ele ressalta que a necessidade é evitar que condomínios murados fragmentem a floresta na zona de conservação no pé da Serra. “Quando uma grande área é cercada com muros, ainda que mantenha um "bosque" de mata dentro, na prática já não é mais floresta. Já não existe mais presença de fauna e há um isolamento da flora. A 417 também deve impulsionar e estimular serviços ambientais.”

A Lei Complementar 417 é considerada um marco na proteção ambiental do município. Entre seus principais pontos estão a preservação da área tombada, a criação de corredores de mata, o estabelecimento de normas restritivas de uso e a previsão de expansão da Reserva Biológica para áreas prioritárias. Nos últimos anos, no entanto, especialistas têm apontado a existência de brechas e a necessidade de atualização da lei, especialmente diante do aumento da pressão imobiliária na região.