Entre inseguranças em frente ao espelho e metas que vivem sendo adiadas, o desejo de emagrecer aparece como um sonho de recomeço — uma tentativa de se sentir mais confortável no próprio corpo, seja por saúde, estética ou pela vontade, cada vez mais presente, de alinhar a própria imagem ao que se vê nas telas.

De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade 2025, um a cada três brasileiros vive com a doença, que pode trazer graves riscos à saúde. Nos últimos anos, porém, o ambiente digital lançou mão de uma nova moda, que pode ser tão prejudicial quanto o excesso de peso: o incentivo à magreza extrema.

Com manequins de roupas cada vez menores, modelos com ossos marcados e famosas ensinando dietas malucas nas redes sociais — sob o pretexto de um estilo de vida mais saudável —, os medicamentos para emagrecer surgem como uma promessa de perda de peso rápida, fácil e sem esforço.