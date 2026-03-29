Após um trabalho de inteligência conjunto entre o 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior e o 28° Batalhão de Polícia Militar da Capital, na manhã deste sábado (28), um foragido da Justiça foi capturado no bairro Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. Ele era procurado por ter ateado fogo em casa, com a ex-mulher e os dois filhos dentro, um de 2 anos e outro de 11 anos.

O fato ocorreu em 2023, na divisa de Itupeva e Cabreúva, no bairro Nova Era. Ele havia sido solto na audiência de custódia, após ter sido preso por violência doméstica. Ao sair, comprou um galão de gasolina em um posto de combustíveis de Cabreúva e ateou fogo na residência, que fica já em Itupeva. O fogo havia se alastrado tanto que atingiu também a casa do vizinho, mas o homem conseguiu sair da residência e ajudar a mulher a as duas crianças. Os bens e alimentos da casa, no entanto, foram perdidos.

O indivíduo foi identificado na época por testemunhas e filmagens do posto de combustível, porém, conseguiu se evadir. A inteligência da Polícia Militar conseguiu informações do local onde o foragido estaria morando e, após a confirmação de que estava no endereço, foi acionada uma equipe do policiamento ostensivo, que conseguiu fazer a abordagem e realizou sua prisão.