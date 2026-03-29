Aos poucos, entre treinos e descobertas, o jundiaiense Arthur Padovan começou a escrever sua própria história no Muay Thai. No último sábado (21), ele deu um passo importante ao conquistar o título da Copa Paulista de 2026 na categoria estreante até 85kg, resultado que reforça sua evolução dentro do esporte.
A trajetória no Muay Thai começou em 2021, quase por acaso. Segundo o atleta, a insistência do mestre Guilherme Santos foi determinante para que ele desse os primeiros passos na modalidade. “Eu não me interessava muito por lutas, mas quando comecei, me encontrei. Era o que faltava pra mim”, contou.
Apesar de ter iniciado naquele ano, Arthur teve períodos de idas e vindas nos treinos. A virada de chave aconteceu a partir de 2024, quando passou a se dedicar de forma mais intensa e contínua. Desde então, o foco total nos treinamentos tem feito diferença no seu desempenho.
O resultado na competição, embora esperado pelo próprio atleta, surpreendeu pela forma como aconteceu. Arthur venceu suas lutas com autoridade e conquistou o título após três nocautes consecutivos, demonstrando confiança e preparo dentro do ringue.
“Sinceramente eu já esperava um bom resultado, porque sabia do meu potencial. Mas os nocautes seguidos foram uma surpresa até para mim”, destacou o lutador, ao relembrar a campanha na competição.
Se dentro do ringue o desempenho chama atenção, fora dele o desafio é ainda maior. Para Arthur, o aspecto mental é o mais difícil de lidar, principalmente no período que antecede as lutas, quando a pressão e a disciplina são colocadas à prova.
“O mental pesa muito. Tem a dieta, bater o peso, às vezes dá vontade de desistir. Dentro do ringue, o mais importante é manter a frieza. O físico é difícil, mas o mental acaba sendo mais desafiador”, explicou.
Com o título estadual no currículo, o atleta já volta suas atenções para o próximo desafio. Em maio, ele disputa o Campeonato Brasileiro de Muay Thai, em Bragança Paulista, competição que pode abrir portas ainda maiores na carreira.
“Meu objetivo agora é o Brasileiro. Já comecei a preparação e, se tudo der certo, quero conquistar a vaga para o Mundial. Quero representar Jundiaí lá também”, afirmou Arthur, mostrando que o primeiro título pode ser apenas o começo de uma trajetória promissora.