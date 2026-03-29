Aos poucos, entre treinos e descobertas, o jundiaiense Arthur Padovan começou a escrever sua própria história no Muay Thai. No último sábado (21), ele deu um passo importante ao conquistar o título da Copa Paulista de 2026 na categoria estreante até 85kg, resultado que reforça sua evolução dentro do esporte.

A trajetória no Muay Thai começou em 2021, quase por acaso. Segundo o atleta, a insistência do mestre Guilherme Santos foi determinante para que ele desse os primeiros passos na modalidade. “Eu não me interessava muito por lutas, mas quando comecei, me encontrei. Era o que faltava pra mim”, contou.



Apesar de ter iniciado naquele ano, Arthur teve períodos de idas e vindas nos treinos. A virada de chave aconteceu a partir de 2024, quando passou a se dedicar de forma mais intensa e contínua. Desde então, o foco total nos treinamentos tem feito diferença no seu desempenho.