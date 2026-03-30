O Museu da Língua Portuguesa, que completa 20 anos em 2026, é uma opção a mais para paulistanos e turistas que optarem pela capital paulista como destino no feriado prolongado de Páscoa. Aberto entre os dias 3 e 5 de abril, o espaço funcionará normalmente, se tornando uma excelente opção de passeio e visitação ao prédio histórico da Estação da Luz e a mostra temporária ‘FUNK: Um grito de ousadia e liberdade’. O Museu, é uma instituição gerida pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
No dia 4 de abril (sábado), às 11h, o Núcleo Educativo prepara uma visita especial e gratuita ao prédio da Estação da Luz. A programação é voltada às crianças, que terão a oportunidade de conhecer espaços do histórico edifício. Durante o trajeto, elas serão estimuladas a criar desenhos e texturas em um caderno de frottage, uma técnica que consiste em colocar um papel sobre uma superfície e esfregar lápis ou giz de cera para capturar sua textura, que poderá ser levado para casa como recordação. Para participar, é necessário estar acompanhado por um responsável.
A programação conta também com visitas mediadas, abertas ao público, pelo Núcleo Educativo à exposição principal do Museu aos sábados e domingos, às 10h e às 13h. Ao prédio da Estação da Luz, no fim de semana da Páscoa, às 11h (somente domingo) e às 15h (sábado e domingo).
Ainda voltado para crianças e suas famílias, o ‘Domingo no Museu’ é a dica para o dia 5 de abril. Das 11h às 16h, a ‘Caravana Lúdica’ espalha jogos tradicionais pelo Pátio B e pela Calçada, criando um espaço de livre brincar. Não é necessário reserva de ingresso e nem agendamento prévio.
Exposições
Com 473 obras em exibição, entre pinturas, fotografias e registros audiovisuais, distribuídas pelo primeiro andar e o Pátio B do Museu, a exposição temporária ‘FUNK: Um grito de ousadia e liberdade’ apresenta as marcas deste movimento cultural que transforma modos de falar, vestir e criar. Concebida pelo Museu de Arte do Rio (MAR), a mostra tem curadoria de Taísa Machado, Dom Filó, Amanda Bonan, Marcelo Campos e Renata Prado.
Outra dica é visitar a exposição principal, que aborda a história e a diversidade da língua portuguesa falada principalmente no Brasil. Na experiência ‘Palavras Cruzadas’, o visitante descobre, por meio de uma tela interativa, a origem e o significado de vários termos que fazem parte de nosso vocabulário, como cafuné, futebol e baderna.
O terraço do Museu é uma opção ainda mais atrativa. De lá é possível observar a torre do relógio da Estação da Luz, parte do Parque Jardim da Luz e a estação Júlio Prestes.
Serviço
Museu da Língua Portuguesa - Aberto no feriado prolongado da Páscoa
Praça da Luz, s/n – Luz – São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)
R$ 25 (inteira); R$ 12,50 (meia)
Grátis para crianças até 7 anos
Grátis aos sábados e aos domingos (até 12 de abril)
Grátis às terças-feiras e aos domingos (a partir de 14 de abril)
Acesso pelo Portão A
Venda de ingressos na bilheteria e pela internet
Classificação indicativa da exposição FUNK: Um grito de ousadia e liberdade: 14 anos