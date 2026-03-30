O Museu da Língua Portuguesa, que completa 20 anos em 2026, é uma opção a mais para paulistanos e turistas que optarem pela capital paulista como destino no feriado prolongado de Páscoa. Aberto entre os dias 3 e 5 de abril, o espaço funcionará normalmente, se tornando uma excelente opção de passeio e visitação ao prédio histórico da Estação da Luz e a mostra temporária ‘FUNK: Um grito de ousadia e liberdade’. O Museu, é uma instituição gerida pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

No dia 4 de abril (sábado), às 11h, o Núcleo Educativo prepara uma visita especial e gratuita ao prédio da Estação da Luz. A programação é voltada às crianças, que terão a oportunidade de conhecer espaços do histórico edifício. Durante o trajeto, elas serão estimuladas a criar desenhos e texturas em um caderno de frottage, uma técnica que consiste em colocar um papel sobre uma superfície e esfregar lápis ou giz de cera para capturar sua textura, que poderá ser levado para casa como recordação. Para participar, é necessário estar acompanhado por um responsável.

A programação conta também com visitas mediadas, abertas ao público, pelo Núcleo Educativo à exposição principal do Museu aos sábados e domingos, às 10h e às 13h. Ao prédio da Estação da Luz, no fim de semana da Páscoa, às 11h (somente domingo) e às 15h (sábado e domingo).