Três homens moradores na Zona Leste de São Paulo foram presos no Centro de Jundiaí nesta tarde, por guardas municipais de Apoio Tático, suspeitos de furto a um supermercado atacadista também na região central. Com eles, foram apreendidos cerca de R$ 3 mil em chocolates Ferrero Rocher. Os suspeitos contaram, na delegacia, que são especializados em furto a estabelecimentos comerciais de produtos diversos e que faturam de R$ 80 mil a R$ 100 mil cada um, por mês, praticando furtos pelo interior de São Paulo.

Os seguranças do supermercado perceberam um furto em andamento e tentaram abordar o trio. Eles correram, momento em que os seguranças acionaram a Guarda Municipal.

Os GMs em equipes, com Zarantonello, Fialho e Franciane, e Molero, Honório e Abreu, estavam pela região central e chegaram rápido ao local, dando início às buscas.