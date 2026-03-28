Três homens moradores na Zona Leste de São Paulo foram presos no Centro de Jundiaí nesta tarde, por guardas municipais de Apoio Tático, suspeitos de furto a um supermercado atacadista também na região central. Com eles, foram apreendidos cerca de R$ 3 mil em chocolates Ferrero Rocher. Os suspeitos contaram, na delegacia, que são especializados em furto a estabelecimentos comerciais de produtos diversos e que faturam de R$ 80 mil a R$ 100 mil cada um, por mês, praticando furtos pelo interior de São Paulo.
Os seguranças do supermercado perceberam um furto em andamento e tentaram abordar o trio. Eles correram, momento em que os seguranças acionaram a Guarda Municipal.
Os GMs em equipes, com Zarantonello, Fialho e Franciane, e Molero, Honório e Abreu, estavam pela região central e chegaram rápido ao local, dando início às buscas.
Em poucos minutos, três suspeitos foram localizados. Eles correram ao avistar a viatura, mas foram perseguidos e detidos.
Com eles havia quatro bolsas, três delas cheias de caixas do chocolate Ferrero Rocher.
Eles foram conduzidos ao Plantão Policial, onde acabaram presos em flagrante por furto.
Em conversa com os agentes, eles confessaram que furtam lojas de todo tipo, de mercados a lojas de eletrônicos, quase todos os dias, em cidades do interior do estado. Disseram também que dificilmente voltam para casa com menos de R$ 10 mil em mercadorias - os chocolates apreendidos foram avaliados em R$ 3 mil, mas eles foram pegos antes que pudessem continuar com o dia de crime.