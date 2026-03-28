No jogo de ida das quartas de final do Paulistão A3, o Paulista recebeu a Portuguesa Santista no Jayme Cintra na noite deste sábado (28). Para a partida, o Galo tinha a pressão de enfrentar o líder do campeonato, mas praticamente não sentiu.

Na primeira boa chance do Paulista, em uma troca rápida de passes, o Galo conseguiu uma falta pelo lado esquerdo, aos 9 minutos. Camilo cobrou fechado, para o gol, houve defesa, mas o lance foi fundamental, pois colocou o Paulista no jogo. Até então, o jogo estava morno, mas a Briosa chegava mais ao ataque. E a mudança foi perceptível. Com 17 minutos, o Paulista marcou. Cobrança de escanteio de Bryan Garcia no segundo poste foi desviada e sobrou na cabeça de Pavani, que empurrou para o fundo da rede.

Com 21 minutos, um lance polêmico, quando o perigoso Yohan tentou levar para o meio, mas Evandro fez um corte limpo e, embora o jogador da Briosa tenha se jogado no chão, dentro da área, o árbitro percebeu que não havia pênalti. A Portuguesa continuou em uma sequência de ataque intensa, até que a bola foi afastada e a pausa para hidratação chegou para dar alívio ao Galo.