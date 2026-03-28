No jogo de ida das quartas de final do Paulistão A3, o Paulista recebeu a Portuguesa Santista no Jayme Cintra na noite deste sábado (28). Para a partida, o Galo tinha a pressão de enfrentar o líder do campeonato, mas praticamente não sentiu.
Na primeira boa chance do Paulista, em uma troca rápida de passes, o Galo conseguiu uma falta pelo lado esquerdo, aos 9 minutos. Camilo cobrou fechado, para o gol, houve defesa, mas o lance foi fundamental, pois colocou o Paulista no jogo. Até então, o jogo estava morno, mas a Briosa chegava mais ao ataque. E a mudança foi perceptível. Com 17 minutos, o Paulista marcou. Cobrança de escanteio de Bryan Garcia no segundo poste foi desviada e sobrou na cabeça de Pavani, que empurrou para o fundo da rede.
Com 21 minutos, um lance polêmico, quando o perigoso Yohan tentou levar para o meio, mas Evandro fez um corte limpo e, embora o jogador da Briosa tenha se jogado no chão, dentro da área, o árbitro percebeu que não havia pênalti. A Portuguesa continuou em uma sequência de ataque intensa, até que a bola foi afastada e a pausa para hidratação chegou para dar alívio ao Galo.
Aos 28 minutos, a bola sobrou para Bryan Garcia na entrada da área. Ele teve tempo de ajeitar e chutar rasteiro, mas a bola passou à direita do gol. Aos 38 minutos, foi a vez da Portuguesa chegar com perigo, quando Tico recebeu no canto direito da área, limpou e bateu bem, mas parou em Lee. A melhor chance da Portuguesa no primeiro tempo.
Com 42 minutos, Camilo mandou um passe endereçado para Christopher, que fez o pivô. Recebeu de costas para o gol, virou e chutou cruzado, rasteiro, no cantinho. A bola, tranquila, foi de encontro com a rede para o segundo do Galo.
Para o segundo tempo, o Paulista voltou com outro uniforme. Começou o jogo com o tradicional tricolor, mas voltou para a segunda etapa com a camisa vermelha e o calção branco, a fim de dar mais contraste em relação ao uniforme da Portuguesa, com camisa branca e calção verde.
Com 14 minutos do segundo tempo, a saída de bola do Paulista, que já vinha com problemas, foi desastrosa, a bola sobrou livre para Yohan, que finalizou na trave. Desperdiçou a melhor chance até então da Portuguesa. Sorte do Galo após a lambança. Já aos 21 minutos, Yohan limpou a jogada e chutou no cantinho, Lee desviou o necessário para a bola arrancar tinta da trave e sair.
Com 36 minutos, Lee fez uma defesa difícil, mas largou a bola e Tico faz gol para a Portuguesa Santista. O goleiro foi atrapalhado, subiu para defender e acabou não conseguindo segurar a bola após choque com Matheus Henrique. O próprio Matheus Henrique tentou tirar a bola da área, mas chutou em Tico e pegou o Paulista de surpresa com este gol.
Na sequência, o Paulista atacou com instensidade, mas não conseguiu atingir a meta. Depois de acréscimo de 5 minutos no primeiro tempo, o segundo teve 6. Passado o tempo, veio o apito final para o 2 a 1 do Galo.
No domingo da próxima semana (5), 10h, o jogo acontece na casa da Portuguesa, o estádio Ulrico Mursa, em Santos. Mesmo com vantagem, o Paulista tem um desafio pela frente, pois na primeira etapa a Briosa não perdeu nenhum jogo em casa.