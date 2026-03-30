A Polícia de São Paulo tem um canal digital para receber denúncias de maus-tratos contra animais. Os casos podem ser registrados no site da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), neste link. A denúncia é essencial para que a polícia investigue e interrompa casos de violência contra animais.
Ao longo de todo o ano de 2025, a Depa registrou 20,9 mil queixas, uma média de quase 60 por dia. A iniciativa está à disposição da população para denúncia de crimes ocorridos no estado de São Paulo. É necessário identificar-se para fazer a denúncia, mas a ferramenta garante sigilo dos dados se o(a) denunciante optar pela privacidade.
Uma vez feita a denúncia, é possível acompanhar as providências tomadas pela polícia pela função “Acompanhar denúncia”, dentro do mesmo portal. O acompanhamento é feito a partir do protocolo e de uma senha gerados no momento do cadastro da denúncia.
Importante ressaltar que a falsa comunicação de crime é crime e tem pena prevista no Artigo 340 do Código Penal. Todas as informações descritas deverão ser verdadeiras. Dependendo da gravidade, a Polícia Militar Ambiental também pode ser acionada para averiguar denúncias e aplicar multas administrativas. Os municípios paulistas contam ainda com departamentos de proteção animal e centros de zoonoses que auxiliam no resgate e acolhimento dos animais vítimas de violência.
Denúncias de maus-tratos animais
O Disque Denúncia é um dos principais canais de comunicação entre a população e as forças de segurança. Inicialmente disponibilizado apenas por telefone, o serviço foi ampliado com a criação do site e desde 2016 recebe denúncias de maus-tratos contra animais.
O programa é reconhecido por garantir o sigilo e o anonimato do denunciante, o que fortalece a confiança da sociedade e estimula a colaboração na elucidação de crimes. As denúncias são registradas, analisadas por policiais civis e militares e encaminhadas às unidades competentes para averiguação. O denunciante pode acompanhar o andamento da sua denúncia por meio de um protocolo gerado no momento do registro.
Proteção aos animais
São Paulo tem reforçado a proteção aos animais com normas que tornam mais rígidas as ações de bem-estar. No ano passado, o governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei que proíbe o acorrentamento de cães e gatos por correntes ou cordas e dispõe sobre condições de alojamento e bem-estar dos pets.
A lei passa a considerar o acorrentamento como restrição da liberdade do animal e entende como alojamento inadequado qualquer espaço que ofereça risco à vida ou à saúde do pet, ou que não atenda às dimensões adequadas ao seu tamanho e porte. Tutores que não cumprirem a norma estão sujeitos a penalidades.
São Paulo conta ainda com o programa Pro Pet SP, lançado em dezembro do ano passado. A iniciativa prevê a realização de 52.850 castrações gratuitas de cães e gatos em 256 municípios paulistas, com investimento total de R$ 10,5 milhões.