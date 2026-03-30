A Polícia de São Paulo tem um canal digital para receber denúncias de maus-tratos contra animais. Os casos podem ser registrados no site da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), neste link. A denúncia é essencial para que a polícia investigue e interrompa casos de violência contra animais.

Ao longo de todo o ano de 2025, a Depa registrou 20,9 mil queixas, uma média de quase 60 por dia. A iniciativa está à disposição da população para denúncia de crimes ocorridos no estado de São Paulo. É necessário identificar-se para fazer a denúncia, mas a ferramenta garante sigilo dos dados se o(a) denunciante optar pela privacidade.

Uma vez feita a denúncia, é possível acompanhar as providências tomadas pela polícia pela função “Acompanhar denúncia”, dentro do mesmo portal. O acompanhamento é feito a partir do protocolo e de uma senha gerados no momento do cadastro da denúncia.