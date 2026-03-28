O auditório do Paço Municipal foi palco de uma apresentação dos resultados da pesquisa “Pessoas Idosas que moram sozinhas: demandas para as políticas públicas”, em seminário intermediado pela Assessoria de Políticas para Idosos.

De forma prática, o estudo busca entender como vivem os idosos que moram sozinhos, quais são suas principais dificuldades e o que pode ser feito pelo poder público para melhorar sua qualidade de vida. A pesquisa reúne instituições de ensino e saúde e analisa aspectos sociais, de saúde e do dia a dia dessa população.

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