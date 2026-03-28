O auditório do Paço Municipal foi palco de uma apresentação dos resultados da pesquisa “Pessoas Idosas que moram sozinhas: demandas para as políticas públicas”, em seminário intermediado pela Assessoria de Políticas para Idosos.
De forma prática, o estudo busca entender como vivem os idosos que moram sozinhos, quais são suas principais dificuldades e o que pode ser feito pelo poder público para melhorar sua qualidade de vida. A pesquisa reúne instituições de ensino e saúde e analisa aspectos sociais, de saúde e do dia a dia dessa população.
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Entre os pontos avaliados estão o acesso aos serviços públicos, as barreiras dentro de casa e no território onde vivem, além das limitações e potencialidades da rede de atendimento à pessoa idosa.
O levantamento mostra que, embora muitos idosos mantenham sua autonomia, eles também enfrentam desafios, como solidão, dificuldades nas tarefas domésticas, limitações físicas, renda restrita e questões relacionadas à memória e às relações familiares.
A partir dessas informações, a pesquisa serve como base para orientar políticas públicas mais eficientes e humanizadas, ajudando o município a planejar ações que garantam mais cuidado, proteção e qualidade de vida para a população idosa.
A pesquisa foi desenvolvida pelo Centro Universitário FMABC; Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP; Escola da Cidade de Arquitetura e Urbanismo (EC); Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) e Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).