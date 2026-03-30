A campanha de vacinação contra a gripe segue em Várzea Paulista até o dia 30 de maio, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A imunização está liberada para os grupos prioritários, como idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes.
A vacina está disponível nas UBSs de Várzea Paulista de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, com exceção das USFs da Vila Real e do Jardim Promeca, com atendimento das 7h30 às 18h30.
Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade
- Profissionais de saúde
- Gestantes
- Puérperas
- Professores do ensino básico e superior
- Povos indígenas
- Quilombolas
- Trabalhadores da saúde
- Idosos com 60 anos ou mais de idade
- Pessoas em situação de rua
- Profissionais das forças de segurança e salvamento
- Profissionais das Forças Armadas;
- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
- Pessoas com deficiência permanente
- Caminhoneiros
- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso
- Trabalhadores dos correios
- Trabalhadores portuários
- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas
Confira os endereços das UBSs:
UBS Jardim Alessandra
Rua Carioba, 299 – Jardim Alessandra.
Tel.: 4595-1542;
UBS Cidade Nova II
Rua Deolinda Carezzato Sutti, 200 – Jardim América I.
Tel.: 4595-7574;
UBS Jardim América III
Rua Itapevi, 140 – Jardim América III.
Tel.: 4596-4200;
UBS Jardim América IV
Rua Itapeva, 200 – Jardim América IV.
Tel.: 4595-3339;
UBS Jardim Bertioga
Rua Das Acácias Mimosas, 495 – Jardim Bertioga.
Tel.: 4595-5462;
UBS Jardim Buriti
Rua 24 De Outubro, 105 – Jardim Buriti.
Tel.: 4595-7878;
UBS Jardim Cruz Alta
Rua Guaxupé, S/N – Jardim Cruz Alta.
Tel.: 4606-1452;
UBS Jardim Promeca
Rua Dinamarca, 41 – Jardim Santa Lúcia.
Tel.: 4606-2151;
UBS Vila Marajó
Rua Ananatuba, 268 – Parque Guarani.
Tel.: 4606-2938;
UBS Vila Popular
Rua Itaoca, 294 – Parque Guarani.
Tel.: 4595-0081;
UBS Vila Santa Terezinha
Rua Maria Auxiliadora, 110 – Vila Santa Terezinha.
Tel.: 4595-0082;
USF Vila Real
Rua Montes Claros, 30 – Vila Real.
Tel.: 4596-2225.