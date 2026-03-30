30 de março de 2026
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PREVENÇÃO

Várzea Paulista aplica a vacina contra a gripe até 30 de maio

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
A imunização está liberada para os grupos prioritários, como idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes
A imunização está liberada para os grupos prioritários, como idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes

A campanha de vacinação contra a gripe segue em Várzea Paulista até o dia 30 de maio, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A imunização está liberada para os grupos prioritários, como idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes.

A vacina está disponível nas UBSs de Várzea Paulista de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, com exceção das USFs da Vila Real e do Jardim Promeca, com atendimento das 7h30 às 18h30.

Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação:

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade
  • Profissionais de saúde
  • Gestantes
  • Puérperas
  • Professores do ensino básico e superior
  • Povos indígenas
  • Quilombolas
  • Trabalhadores da saúde
  • Idosos com 60 anos ou mais de idade
  • Pessoas em situação de rua
  • Profissionais das forças de segurança e salvamento
  • Profissionais das Forças Armadas;
  • Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
  • Pessoas com deficiência permanente
  • Caminhoneiros
  • Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso
  • Trabalhadores dos correios
  • Trabalhadores portuários
  • População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas

Confira os endereços das UBSs:

UBS Jardim Alessandra
Rua Carioba, 299 – Jardim Alessandra.
Tel.: 4595-1542;

UBS Cidade Nova II
Rua Deolinda Carezzato Sutti, 200 – Jardim América I.
Tel.: 4595-7574;

UBS Jardim América III
Rua Itapevi, 140 – Jardim América III.
Tel.: 4596-4200;

UBS Jardim América IV
Rua Itapeva, 200 – Jardim América IV.
Tel.: 4595-3339;

UBS Jardim Bertioga
Rua Das Acácias Mimosas, 495 – Jardim Bertioga.
Tel.: 4595-5462;

UBS Jardim Buriti
Rua 24 De Outubro, 105 – Jardim Buriti.
Tel.: 4595-7878;

UBS Jardim Cruz Alta
Rua Guaxupé, S/N – Jardim Cruz Alta.
Tel.: 4606-1452;

UBS Jardim Promeca
Rua Dinamarca, 41 – Jardim Santa Lúcia.
Tel.: 4606-2151;

UBS Vila Marajó
Rua Ananatuba, 268 – Parque Guarani.
Tel.: 4606-2938;

UBS Vila Popular
Rua Itaoca, 294 – Parque Guarani.
Tel.: 4595-0081;

UBS Vila Santa Terezinha
Rua Maria Auxiliadora, 110 – Vila Santa Terezinha.
Tel.: 4595-0082;

USF Vila Real
Rua Montes Claros, 30 – Vila Real.
Tel.: 4596-2225.

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