A campanha de vacinação contra a gripe segue em Várzea Paulista até o dia 30 de maio, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A imunização está liberada para os grupos prioritários, como idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes.

A vacina está disponível nas UBSs de Várzea Paulista de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, com exceção das USFs da Vila Real e do Jardim Promeca, com atendimento das 7h30 às 18h30.

Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação: