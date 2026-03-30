Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (30), em Jundiaí, após invadir a casa da ex-namorada, de 53 anos, armado com uma estaca de madeira, com a intenção de agredi-la. De acordo com a Guarda Municipal de Jundiaí, a vítima relatou que manteve um breve relacionamento com o suspeito há cerca de um ano, encerrado após um episódio de violência doméstica, ocasião em que ele chegou a ser preso em flagrante.

Segundo a mulher, há cerca de um mês - um ano após o fim o namoro -, o homem voltou a procurá-la fazendo ameaças, mas se afastou novamente. Nesta segunda-feira, porém, ele retornou aparentemente embriagado e invadido o imóvel portando uma estaca de madeira.

Uma amiga da vítima, que mora em outra casa no mesmo terreno, conseguiu expulsá-lo e fechar o portão. Mesmo assim, ele permaneceu do lado de fora tentando forçar a entrada para alcançar a ex-companheira, que acionou a Guarda Municipal.