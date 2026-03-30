30 de março de 2026
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EM JUNDIAÍ

Ex-namorado volta após um ano com estaca de madeira; e foi preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi preso pelos GMs Zarantonello, Fialho, Molero e Honório
Ele foi preso pelos GMs Zarantonello, Fialho, Molero e Honório

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (30), em Jundiaí, após invadir a casa da ex-namorada, de 53 anos, armado com uma estaca de madeira, com a intenção de agredi-la. De acordo com a Guarda Municipal de Jundiaí, a vítima relatou que manteve um breve relacionamento com o suspeito há cerca de um ano, encerrado após um episódio de violência doméstica, ocasião em que ele chegou a ser preso em flagrante.

Segundo a mulher, há cerca de um mês - um ano após o fim o namoro -, o homem voltou a procurá-la fazendo ameaças, mas se afastou novamente. Nesta segunda-feira, porém, ele retornou aparentemente embriagado e invadido o imóvel portando uma estaca de madeira.

Uma amiga da vítima, que mora em outra casa no mesmo terreno, conseguiu expulsá-lo e fechar o portão. Mesmo assim, ele permaneceu do lado de fora tentando forçar a entrada para alcançar a ex-companheira, que acionou a Guarda Municipal.

Para o local foram os guardas Zarantonello, Fialho, Molero e Honório, que o flagram na calçada, tentando forçar o portão para invadir. Ele foi abordado e imobilizado pelos agentes. Ao lado dele, os guardas encontraram a estaca utilizada para ameaçar a vítima.

A mulher também informou que, antes de ser retirado do interior da residência, o suspeito teria furtado documentos pessoais, que não foram localizados.

O caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha e grave ameaça. A vítima solicitou medida protetiva de urgência contra o agressor.

Após a ocorrência - que teve apoio dos GMs Mourad e Alessandra -, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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