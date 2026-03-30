Desde o dia 22 de março, Jundiaí tem temperaturas máximas acima de 30°C diariamente, segundo estatísticas de clima do Instituto Agronômico (IAC). Por outro lado, o tempo ficou mais seco. Para esta semana, porém, a tendência é de mudança. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de amanhã (31), a tendência é de que chova e as temperaturas máximas caiam.
Esta segunda (30) ainda terá tempo firme e calorão. Já amanhã, a temperatura ficará entre 16°C e 25°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas de manhã, à tarde e à noite. Na quarta-feira (1º), mais pancadas de chuva isoladas e termômetros entre 17°C e 26°C.
A partir de quinta-feira (2), a chuva deve diminuir e o calor aumentar, mas ainda há previsão de pancadas de chuva isoladas com temperaturas de 19°C a 27°C ao longo do dia. Na sexta-feira (3), feriado de Sexta-feira da Paixão, pode haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mas os termômetros se mantêm estáveis, de 20°C a 27°C.
Segundo o Climatempo, neste mês de abril, a temperatura deve ficar acima da média na região de Jundiaí, enquanto as chuvas tendem a se manter dentro da média.